Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 27. Mai Die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Alte Gartenbank. 079 480 42 73 Getty Images/iStockphoto

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Schulsack, braun/schwarz mit Robotern. Kindergartentasche, grün/orange mit Häsli-Motiv. Fotos auf Anfrage. Abholen in Hindelbank.

079 482 01 52

Holztüren + Tore: 2.7 x 1.6 m.

079 451 16 07

3-er Polstergruppe dunkel, gemustert. Plus ein Sessel und ein Salontischli, Eisen mit Glasplatte. Abzuholen in 3705. Foto vorhanden. Nur SMS.

079 657 86 71

In 3550: Matratze mit Schafwoll- und Seidenauflage, neuwertig, fleckenlos. 190 x 90 x 16 cm. SMS.

079 688 52 64

Elektrorasenmäher.

033 665 31 17

2 Holzregale: 440 x 340 x 960. Abzuholen in 3665.

079 745 85 90

Katzenkratzbaum mit drei Plattformen.

033 222 71 33

Stewi-Libelle.

0792290281

Sammler-Magazine: Kunst und Antiquitäten, 2017/2018/2019.

032 351 27 51

Hundetransportbox für grossen Hund. Abholen in 3072. Nur SMS/WhatsApp.

077 443 02 47

Gratis gesucht

Birke im Topf.

076 434 08 06

Landliebe-Hefte vom Jahr 2018 und 2019.

0798166230

10 Bananenschachteln. Umgebung Bern.

078 719 2677



Starkes Stromaggregat.

079 622 48 90

Veloträger für an Anhängerkupplung.

079 622 48 90

Gitarre für neuen Kindergarten.

077 449 98 80

Palaymobil.

079 657 65 23

Mollerus und Louis Vuitton Sachen.

078 815 67 40



2 gut erhaltene Heuheinzen.

078 758 10 78

Rhabarber.

079 438 86 26

Veloträger für Anhängerkupplung.

079 245 65 68



D`Chinderbüechli: Geschichten aus dem Fabelwald.

079 474 61 81



Gut erhaltene Gitarre.

079 518 83 81



Gut erhaltene Handorgel.

079 362 82 72

farbige zierkissenhüllen, liechterketten, sommersachen damen, grösse 56/58

076 738 73 23

Rollbrett, Skateboard, Longboard oder ähnliches. Raum Bern/Thun/Oberland.

078 820 19 34



Funktionstüchtiges Herrenvelo.

077 459 16 45

Topflappengarn.

076 738 73 23



Alte Gartenbank.

079 480 42 73

Diverses

verloren am freitag, 22.5.2020, im bremer zwischen glasbrunnen- gschuntnehubel-brüggboden: schwarzes tabaketui, leder. das etui und die sich darin befindliche vergoldete porzellan-eichel bedeuten mir sehr viel.

078 842 93 28