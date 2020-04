Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 22. April Die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Herrenvelo. 077 459 16 45 Getty Images/iStockphoto

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Kamin aus Kupfer. Kaminaufsatz zu Betongartengrill, Kaminhöhe 1200 mm, B: 210 x 290mm. Kann in 3325 abgeholt werden.

034 411 22 77 / SMS 078 857 48 83

15 kg Hanfeinstreu für Kleintiere. Abzuholen in Thun.

079 243 44 04

11 Bananenschachteln in Spiez.

079 602 71 23

Bockleiter, Holz, 3 Meter. In Düdingen. Nur SMS.

079 461 08 59

elektronic butec 200 schreibmaschine. nur sms.

079 274 63 28

Nestle Special T Teemaschine. Abholung in 3557. Nur sms.

079 445 44 26

Gut erhaltenes 2-er Sofa mit beigem Stoffbezug, Grösse: 1.60 x 75. Abzuholen in Muri.

031 951 80 84

Glasvitrine mit Licht und Holzrahmen. Höhe 1.75, Breite 0.80, Tiefe 0.46. Abholung in Thörigen.

079 359 74 59

Mädchen-Kleiderset Frühling/Sommer, 74/80, Fotos auf Anfrage. Abholen in 2542. SMS.

076 308 02 43

Kranzkasten: 100 x 80 x 18.

077 461 42 45

Gartenplatten, 18 Stk. 50 x 50 und diverse halbe und geschnittene Gartenplatten.

079 411 84 60

Gratis gesucht

Kleine externe Festplatte.

076 336 13 14

Bülacher-Gläser, grün.

079 913 12 80

Bücher von Ella Maillart.

079 560 2425

Herrenvelo.

077 459 16 45

Gut erhaltene Schneiderpuppe/Damenbüste.

079 882 98 30

Älteren Wedelbock. Nur SMS.

079 870 23 75

Gut erhaltene Handorgel.

079 518 83 81

Schrägbank oder Hantelbank in brauchbaren Zustand, Raum Thun. Nur SMS.

078 631 71 56

Gitarrentasche, 1/2 Grösse.

079 703 43 94

Alter Gleitschirm, mit mindestens 38 cm breiten Bahnen. Farbe rot, orange oder rosa. Zum basteln.

079 454 47 26

Flachbildfernseher.

078 666 94 09

Overlockmaschine. SMS.

079 252 21 85