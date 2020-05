Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 20. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: « Fischerhosen mit Stiefel, Grösse 43/44. SMS. 079 463 62 65 »

Zu verschenken

Diverse leere Fotoalben. Thun. 079 423 91 24

Haarwaschschüssel. In Spiez abzuholen. 076 463 24 42

Setzlinge: Tomaten, Krautstiele und Kohlrabi. 079 232 48 63

2 neuwertige Wildseiden-Duvet, 160 cm x 210 cm. Abzuholen in 3032. 079 283 60 52

Kleiner Schrank zum Restaurieren. Berner Oberland. 079 627 90 51

Untergestell zu alter Nähmaschine Electra. 079 294 58 19

Blumentöpfe und Blumenschalen, verschiedene Grössen und Materialien. Abzuholen in Höchstetten. 079 782 09 07

Wickelkommode mit fünf Schubladen, grosse Ablagefläche. 079 397 36 08

Bettsofa, ausziehbar dunkelviolett, von Möbelfachgeschäft gekauft. 079 334 30 55

Sony-Lautsprecherboxen. SMS. 079 584 00 63

Braune Ofenkacheln und Sandsteinplatten von ausgebautem Kachelofen, in 3703 abzuholen. 033 654 49 08

Diverse Bodendecker Gartenpflanzen. 2 Lederpolstersessel. Abzuholen in 4900. 078 677 17 74

15 zusammenlegbare Umzugskisten. 079 101 21 33

Kleiner Nussbaum, in 3429. 079 787 59 69

Schöner Arbeits- oder Basteltisch, 150 cm x 80 cm, Tischplatte verstellbar, Tel. 033 345 29 84

Gratis gesucht

Grosser Blumentopf, Raum Burgdorf. 079 562 49 46

8. Staffel der Serie Heartland, auf DVD. 079 232 48 63

Hühnergehege mit Türe. Circa 5 m x 5 m und 2 m hoch. Raum Bern/Biel. 078 616 13 35

Alte Zinkwannen. 076 434 08 06

Sommerkleider für Mädchen. Grösse 110 bis 122. 076 738 73 23

Rennvelo, kann auch defekt sein. 078 734 99 80

Palettrolli. 079 826 98 33

Modelleisenbahn. 079 884 44 53

Heinzen. 079 292 81 74

Fahrtüchtige Herrenvelo. Kann auch leicht defekt sein. SMS. 079 814 77 44

Fischerhosen mit Stiefel, Grösse 43/44. SMS. 079 463 62 65

Arzt- und Heimatromane. 076 738 73 23

PS3 oder PS4. Tel. 078 666 94 09

Fahrtüchtiges Herrenvelo. 079 816 62 30

Gut erhaltener Kinderveloanhänger, Emmental. 079 330 78 44

Tauben eventuell Volierentauben. 079 747 45 79

Suche Mollerus und Louis Vuitton-Sachen. Tel. 078 815 67 40

Voliere für Wachteln. SMS. 079 379 87 22

Bambusschnitt für Insektenhotel. 031 738 81 43

Grosse Kartonkisten, Nähe Bern. 079 646 32 23

Diverses

2 kleine Schlüssel gefunden in Burgdorf. Tel. 079 225 94 02