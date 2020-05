Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 13. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: Chriesichratte.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

1 Tasche Arzt-, Liebes und Heimatromane. 034 496 76 11.

Komposter, Marke Stoeckler. Klammern, um Seitenteile zusammenzumachen, fehlen. Kann man einzeln kaufen. 076 588 99 92

20 Bananenkisten, Grosshöchstetten. SMS. 079 822 15 02

Rumtopf. SMS. 079 421 33 72

1 iPhone 5, mit Stecker, ohne Kabel, in Thun. 079 489 28 74

Freistehender Kochherd, Elektrolux Therma, 3 Platten. 079 222 56 58

Briefmarken. Für Kinder und Jugendliche, die Freude am Sammeln haben. 079 202 95 05

18 x 1-Liter Weck-Einmachgläser. 079 756 58 09

21 Bücher von Rudolf von Tavel. Abzuholen in 3127. 077 426 76 02

Viele Schreibkarten mit schönen Motiven und Glückwünschen, mit Umschlägen. 079 470 79 41

4 Blumenkisten, eternit grau, 60 cm x 17 cm x 17 cm. Abzuholen in Burgdorf. 079 227 15 22

Samsung-Fernseher, Grösse 74 cm x 45 cm. Tagesvorhang mit Struktur, Länge: 2.18 m, Breite: 1.90 m. 079 687 56 27

Dunkelgrüner Sonnenschutz für Freigehege der Tiere: 1. 450cm x 140 cm, 2. 260 cm x 260 cm, 3. 220 cm x75 cm, beige, mit kleinen Flecken, auch als Pavillonwand. SMS. 079 907 96 01

6 Ordner mit Kaffeerahmdeckeli. 079 712 70 18

Tisch, rund, weiss, Durchmesser 1 m, Höhe 70 cm, kippbar, auch für den Aussenbereich, in 3123. 079 379 61 05

7 Holzfenster mit Sprossen. Rahmen: 139 cm x 100 cm; Fläche 126 cm x 84 cm. 034 422 80 42

Sonnenstoren 4 m x 3.30 m Store mechanisch revidiert in gutem Zustand. Stoff kann genäht oder ersetzt werden. 079 860 84 83

Gratis gesucht

Liegestuhlkissen und Konfitürengläser mit Golddeckel. 079 242 78 37

Anhänger für Töffli, guter Zustand. 079 130 91 65.

Fahrbares Kindervelo, 12 Zoll Räder. 031 869 29 67

Rail Bon von der SBB für ein GA 2. Klasse. 079 529 25 57

Kindertraktor zum Treten. Für Grosskinder, Raum Bern, SMS. 079 608 77 48

Hölzerne Bohnenstangen. Raum Bern. 079 103 39 08

Kindervelo für 4-Jährige. 079 300 53 76

Rückenspritze mit Kolbenpumpe. 079 333 41 75

Grillrost 73 x 50 cm für Spielwiese Sonnenfeld. 079 415 72 59

Damenvelo/Rennvelo. 078 734 99 80

2 Velounterstände und 1 Veloständer. 079 823 53 06

Diverse graue Wolle oder Garn zum Häkeln. SMS. 079 580 43 21

Foulards & Stofftüechli aller Art für um den Hals. 078 878 32 50

Chriesichratte. 079 356 11 33

Gesucht Nokia C2-O1 und Nokia 5030. 078 810 05 08

Militärsachen aller Art, jedoch keine Kleider. 079 362 82 72

Beton-Schacht mit Deckel. Durchmesser 50 bis 100 cm. Raum Burgdorf. SMS. 079 771 58 00

Servierwagen/Abräumwagen, Chromstahl mit Tablaren. Raum Burgdorf. SMS. 079 771 58 00

Irisblende zum Sturmgewehr 57. 079 813 87 80

Blaue Kunststofffässer. Region Thun. 079 640 53 39

Guterhaltener Briefkasten. 079 201 23 83

Reithose, Grösse 146. 079 242 78 37

Untersetzer zu Eternitkisten, 80cm, im Raum Bern, Gürbetal, Thun. 031 530 14 91

Alte Zinkwannen und Becken. 076 434 08 06

Aktenvernichter. SMS. 079 917 28 56

Diverses

Vermisst wird Timmi. Schwarz-weisser Kater, auffällig ist seine schwarze Nase. Gebiet Hinterbergweg /Aufhabenweg in Langenthal. 079 372 85 31

Hat jemand einen Metall-Detektor zum Ausleihen? Ich habe meinen goldenen Anhänger verloren. SMS. 078 610 26 27