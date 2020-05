Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 29. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Stewi Libelle.

079 229 02 81

Sockenständer zum Aufhängen. In 3626.

079 846 35 06

Espresso-Kaffeemaschine mit 20 versiegelten Einzeldosis-Kapseln. In 3626.

079 846 35 06

Landi Kompostbehälter.

079 411 26 29

Kettler Hantelbank.

033 345 53 23

Ochsnerkübel, aus Metall, mit Deckel, in Grosshöchstetten.

079 365 55 51

Sehr schöne Vasen (11) als Gesamtposten, Glas, Keramik, handbemaltes Porzellan, von 12 bis 28 cm, nur SMS.

079 907 96 01

Gasgrill Ranching Plus, funktionstüchtig.

078 822 99 60

8 Plastik-Gartenstühle, inkl. Kissen.

079 612 62 52

Bügelmangel, Miele, 230 Volt, nur SMS.

079 209 23 85

Kakteen-Samen, 6 verschiedene Sorten.

079 893 02 81

Verschiedene Konfigläser mit Deckelverschluss.

079 934 45 50

Wasserbett, 140 x 200 cm, 8 Jahre alt, Wanne, Matratze, Heizung top. Bezug gewaschen aber gebraucht. Muss selbst demontiert werden.

076 369 58 64

Gut erhaltenes Newborn-Set für Stokke Tripp Trapp. Nur SMS.

079 720 72 30

Matratze, guter Zustand. 90 x 200 cm. In 3073, nur SMS.

079 404 25 94

Wabensteine ca. 30 Quadratmeter.

079 640 68 40

Daunenduvet für Kinderbettchen, 120 x 90 cm, und Duvetbezug Baumwolle 105 x 75 cm. Beides gebraucht aber in sehr gutem Zustand und sauber. Nur SMS.

078 816 35 06

Gratis gesucht

Birke im Topf.

076 434 08 06

Kinderveloanhänger, gerne Thule/Chariot.

077 405 94 00

Ältere Vespa, ab 125 ccm, darf defekt sein.

079 262 42 27

Sockenwolle, uni oder bunt.

079 712 70 18

2 Plüschwende-Tiere, Blauenkäfer und Biene Maya, nur SMS.

079 462 14 90

Dörrex der Marke Stöckli.

079 816 62 30

Papier-Schneidmaschine A4.

078 992 76 86

Kindervelo, 12 Zoll, kann auch defekt sein. Raum Bern.

078 892 76 86

Damenbüste; Vorhänge.

077 503 61 89

Elektrogrill, für Altersheim, auf Beinen.

079 621 55 36