Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 24. April

Gratis gesucht: Rhabarber für Konfi. Raum Thun. 076 735 00 30

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Hometrainer mit mechanischer Bremse.

079 235 99 46

Viele Configläser, in Hünibach.

079 637 52 13

Radio-Hifi-Möbeli auf Rollen; diverse CDs.

079 655 38 12

Schwarze Snowboardschuhe, Gr. 46, in Burgdorf.

079 813 62 42

Altes Tonbandgerät Uher. In Unterseen.

033 822 58 48

Diverse Pop und Rock CDs; Allu- und Holzbilderrahmen.

076 463 24 42

Alte Holzleitern.

079 254 63 23

Jaucherohre, 62 mm, 6 m lang, 20 Stück; kleines, gutes Holzöfeli für Berghütte; massiver Arvenschrank, Berner Oberland.

079 627 90 51

Verdunkelungsvorhänge, für eine ganze Fensterfront. 3 Stück. Unterschiedliche Längen und Breiten. Auf Anfrage Masse. Auch einzeln zu haben. In 3302.

079 714 32 69

Kinder-Autositz Römer, 9-18 kg, zugelassen, gut gebraucht, sauber. In Ittigen. Nur SMS.

079 509 90 49

Metall-Poolwand, Durchmesser 5, Höhe 1,2 m.

062 965 25 41

Dalien-Setzlinge (Würzen), diverse Farben, in Reudlen bei Reichenbach.

079 464 19 42

Vinyl-Langspielplatte (Bach, Kaffee-Kantate, Bauern-Kantate), mit Dieter Fischer-Dieskau, in Rüfenacht, nur SMS.

079 708 72 82

Grosse Glasschüssel. Durchmesser 30, Höhe 14 cm, in 4914 oder 4922.

079 228 60 71

Bett mit Matratze, 90 x 200 cm, in Bümpliz.

077 411 40 47

Ca. 30 Taschenbücher, in gutem Zustand, vorwiegend Krimis, in Stettlen, nur SMS.

079 769 20 12

Ein grösserer Posten Kiefertäfer mit Schattfugen. Länge 5,4/4,5/3,6 m, Dicke 12 mm. In 3072. Nur SMS.

079 833 48 29

BD/DVD Home Theatre System Sony BDV-Z7 mit Steuereinheit, 2 Frontlautsprecher und Subwoofer.

079 178 63 28

Puzzlematte mit Buchstaben-(Schaumstoff).

079 386 63 60

Granitplatte, Farbe Antrazit, L 2,70, B 0,61, Dicke 3 cm.

079 340 80 15

Gratis gesucht

Diverse Gartengeräte, z.B. Stechspaten.

078 737 91 45

Aussengehege für Kaninchen, zusammenklapbar.

079 548 42 06

Altes Käsekessi, ca. 150 Liter oder grösser.

079 451 90 39

Alte, aber gut funktionierende Sonnenstoren. Raum Thun.

079 383 87 04

Mieder zu Berner Gotthelf oder Sonntagstracht, Gr. 48-50 und für 8-jähriges Kind.

079 271 88 00

Fussball & Eishockey Trading Cards.

079 876 21 97

Handy 6610, funktionstüchtig.

079 620 14 93

Militärsackmesser.

079 913 12 80

Goldmelise Setzlige.

079 767 77 63

Rhabarber, Raum 3506.

079 751 64 40

Rollbrett, Skateboard, Longboard oder ähnliches für meine 3 Kinder. Raum Bern oder Thun.

078 820 19 34

Gehörschutz/Peltor/Pamir, Raum Thunersee.

079 882 98 30

Kleiner Balkontisch.

031 819 34 85

Modelleisenbahn.

079 884 44 53

Rhabarber für Konfi. Raum Thun.

076 735 00 30

Alter Bettrahmen.

079 254 63 23

Verbundsteine.079 254 63 23

Kinder-Reisebett, nur SMS.

078 852 46 10

Fahrradschloss.

079 242 78 37

Tunnel-Bögen für Vliesabdeckung von Gartenbeeten.

079 794 82 14

Herrenvelo.

077 459 16 45

Strickwolle für Pulli, Halstücher, Mützen, Socken und Basteln.

076 516 99 34

Coop Trophykleber/ Migros Gartenkleber. Nur SMS.

079 473 79 85

Tischli, ca. 1 m lang, fester Stand.

079 341 82 70

Damenvelo (evtl. auch kleines Herrenvelo).

078 820 19 34

Oakley Bikebrille.

078 735 67 49

Holzkohlengrill, evtl. Kugelgrill.

079 613 71 59

Jonglierbälle.

079 386 63 60