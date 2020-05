Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 22. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Verschieden Tischtücher, Nähe Langenthal.079 627 68 72 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Böschungsteine, braun, halbrund, ca. 12 Stück.

079 316 52 55

Grosses Familienzelt. 2er und 3er Kabinen. Mit grossem Vorraum. In 4900.

079 446 13 53

Bügelbrett mit Dampfstation, Bedienungsanleitung vorhanden. In Langnau i.E. Nur SMS.

078 876 46 66

Aufzugbügel zu Pflegebett; Rollator, in Zollikofen. Nur SMS.

079 208 16 31

Sofa, anthrazit, mit Metallgestell.

079 232 77 47

Verschieden Tischtücher, Nähe Langenthal.

079 627 68 72

Clivia, gross, in Thun.

079 727 83 40

Ton-und Plastik-Blumentöpfe; diverse Abdeckfolien für Garten, in 3661, nur SMS.

079 326 67 19

Berner Münster Tätigkeitsberichte von 2009 bis 2018.

031 992 24 94

Altes Nähmaschinenmöbel mit versenkbarer Nähmaschine Bernina, mit Elektromotor. In Toffen.

079 317 28 23

Verbundsteine, grau, gefast, ca. 125 Stück.

079 381 35 93

Stereo-Kofferradio mit MC und CD, in 3267.

078 615 53 62

Konifere, in 3647, nur SMS.

077 430 73 65

Kinder-Laufgitter, Original Wisagloria (Holz, naturfarbig), in 3604 Thun, nur SMS.

079 423 91 24

Verschiedene Bilderrahmen.

079 767 51 93

3 Ledersitze zu Renault Espace V6 (1993), in 3652.

079 311 10 88

Diverse Wollreste, grosse Tasche voll; diverse Stricknadeln.

079 284 36 58

Gratis gesucht

Mountainbike, E-Bike.

076 729 00 99

Plüschtiere von Coop, nur SMS.

079 462 14 90

Coop Trophy Karten; Wellblech für Gartenhausdach.

079 725 42 68

Damenvelo.

078 734 99 80

Sauerkraut-Topf.

079 826 37 63

Weinfass, welches zum Sonnenschirmständer umgebaut werden kann, in 4538.

078 744 57 99

Gut erhaltenes Velo, klappbar.

077 534 64 68

Verschieden Tischtücher, Nähe Langenthal.079 627 68 72

079 627 68 72

Handkreissäge, kann auch defekt sein.

079 387 25 44

Playmobil, Region Thun.

079 657 65 23

Metall-Eimer mit Deckel und Henkel, für Asche und Kohle.

078 897 25 57

Für 10-järigen Jungschwinger: Mutz.

079 821 68 57

Auto-Hundetransportbox für mittelgrossen Hund. Raum Bern.

079 488 42 21

Fernseher, zur Unterstützung unserer Schul- und Ausbildungsprojekte für Waisenkinder im Kongo.

079 544 76 14

E-Piano.

077 464 70 71

Alte Holzleiter, Region Thun.

079 203 01 05

Hometrainer.

079 750 50 56

Gartenplatten (Waschbeton), nur SMS.

076 565 82 66

Hölzerne Fadenrollen.

076 328 32 03

Dörrgerät von Stöckli.

079 242 78 37

Bänder, Geschenkbänder, Bast, Schnur aller Art, zum Basteln.

079 242 78 37

Alte Laternen (nicht Ikea).

079 474 61 81

Gut erhaltene Schneiderbüste.

079 518 83 81