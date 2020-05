Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 7. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: Modelleisenbahn. 079 884 44 53 Getty Images

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Schönes TV-Möbel, anthrazit, mit Glastüre. Breite 85 cm, Tiefe 42 cm, Höhe 58 cm. Raum Langenthal. 079 589 65 45

Relax-Sessel mit Fussteil, grüner Stoff, Alcantara. In 4922 abzuholen. Fotos sind vorhanden.

079 233 16 08

Metallgartentisch in dunkelgrau, 140 cm x 84 cm. Dazu 4 passende Kunststoffstühle. Abzuholen in Lyss.

078 825 56 70

Mehrere alte Gegenstände wie Maurerwerkzeug, Blechpfannen, Waldsäge, Seiltücher, Holzgebse etc. In 3703. Foto gegen SMS. 079 964 01 20

27 x 75 cl Sirupflaschen weisses/grünes Glas, mit Bügelverschluss, in 3612. 079 424 30 82

Christliche Zeitschriften, Ethos aus 90er Jahren, Bulletins aktuell, SMS. 079 488 45 46

In Thun INTEX-Luftbett, neuwertig, mit integrierter Elektro-Luftpumpe inkl. Tragtasche. Masse 150 cm x 200 cm x 50 cm. Nur SMS. 078 807 26 92

Ältere elektronische Orgel mit Stuhl, 2 Manual, 8 Fusspässe. Typ: Yamaha Electone C405. 115 cm x 58 cm x 96 cm, muss in Konolfingen abgeholt werden. 079 601 23 94

10 verschieden grosse Granitplatten für Garten in 3800. 076 540 70 48

Diverse DVDs und Klassik-CDs. Nur SMS. 079 588 53 20

Polstergarnitur Textilleder, schwarz mit Bettfunktion und Staukasten. 340 cm x 210 cm x 90 cm. Doppelbett 160 cm x 200 cm. Rundherum Holzrahmen mit angebautem Nachttisch. Matraze und Rost circa 4 Jahre alt, sauber. Auf Wunsch Fotos, abholbereit Woche 21. 076 571 04 26

Panasonic Fernseher 70 cm, Philips mit DVD Gerät, gebraucht, funktionstüchtig, abholen in 3700. 079 234 34 62

10 bis 20 braune Flaschen mit Bügelverschluss, diverse Blechdosen (kleine und grössere). Abzuholen in 3627. 079 484 48 08

Diaprojektor Braun Paximat International 1950. Thun. SMS. 079 310 25 00

Elektro Standgrill, TRISA, neu. 079 334 60 00

Schneefräse. 033 971 29 53

Mobile Toilette, frisch gereinigt. In Boll. SMS. 078 897 56 07

Diverse Stoffreste zum Basteln und für kleinere Näharbeiten, circa 1,3 kg. SMS. 079 338 12 36

Hübscher Kinderschreibtisch in meerblau-hellviolett für Unterstufenkind. Kleberli und Strasssteinchen müssen selber entfernt werden. Abholen in 3700. SMS. 079 320 68 59

Peddigrohr. 078 489 87 82

Klarsichtmäppli, Plattenspieler, Langspielplatten, Kasetten, volkstümlich. 078 847 06 48

Komplettwinterräder 14 Zoll, Nokian WRD4 , 175/65R 14 82T, circa 5500 km gefahren. 078 858 44 22

Braune Ofenkacheln und Sandsteinplatten von ausgebautem Kachelofen, in 3703 abzuholen. 033 654 49 08

Einbauküche Holz inkl. Geräte, Granitabdeckung, Laminatboden, Täfer. 079 613 71 59

Quinny Kinderwagen komplett, wenig gebraucht, schwarz-gelb. 079 535 08 18

Verbundsteine, grau guter Zustand 18 m2. Muss abgeholt werden. 079 513 41 93

2 GA-Tageskarten. 1 x für 13. 5. 2020, 1 x für 15. 5. 2020. 079 799 55 56

Rasenmäher mit Fangsack. Muss abgeholt werden. SMS. 079 307 88 10

10 Bananenkisten, abzuholen in 3315. 079 283 46 83

Jeansjacke und Hose. 2 langarm Blusen, blau und kariert, 1 kurzarm Bluse, oliv. Alles Damengrösse 38. 1 Sommersandalette, Gösse 36. Handtasche, grau. Segeltuch. Bei Interesse Fotos erhältlich. 079 393 56 54

Holzbettgestell mit Holzlattenrost 140 cm. Kiefernholz, gut erhalten. 031 791 14 13

Gratis gesucht

Hat jemand eine Strickanleitung vom Tausendfüssler mit 10 Paar Söckli? Circa 70er Jahre. 079 218 83 66

Cannapflanze oder Knollen, rote Blüten, grünes Laub. Bin in 3415 Zuhause. 079 545 52 65

Limoges Porzellan, Jammet-Seignolles, Forme Nil, Nymphéa. Produktion leider eingestellt. 079 467 24 89

Suche Birke/Buche/Weide im Topf. Region Oberland. 076 434 08 06

Waffenschrank in Brügg. 079 488 85 60

Veloanhänger. Nur SMS. 077 508 21 94

Gerätehaus Kunststoff oder Metall. 079 613 71 59

Damenvelo/Rennvelo. 078 734 99 80

Kleines Garten- oder Hühnerhaus, kann auch defekt sein. Würde es demontieren und abholen, wenn möglich Umgebung Bern. 079 204 62 65

Gesucht Garten-Cheminée. 079 254 63 23

Rhabarber für Konfitüre. Steffisburg/Thun. 079 297 79 31

Militärrucksack und Militärkartentasche. 079 316 07 92

Funktionierender Tiefkühlschrank, 3 bis 5 Schubladen, wird abgeholt. 076 831 14 46

Modelleisenbahn. 079 884 44 53

Wer hat Zyperngras und könnte mir 2 bis 3 Stengel abgeben? Raum Bern. 079 718 02 01

Gitarre. SMS. 079 334 03 88

Gut erhaltene Handorgel. 079 518 83 81

Kleiner Campinggrill im Raum Emmental. SMS. 078 654 14 50

Babygitter für Türe. 078 616 00 70

Badezusätze. 076 738 73 23

Intakte Schuhschachteln als Schubladen-Unterteilung. 076 572 72 09

TKKG-Hörspiele in MP3 Format, Nummer 1-100. SMS. 079 440 13 18