Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 30. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Schaukelstuhl aus Holz. 079 290 09 88 Foto: iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Buch: Die Sprache der Pferde von Monthy Roberts. 078 814 03 00

2 alte furnierte Schränke. 150 x 55 x 180 cm und 175 x 55 x 180 cm. Müssen in Konolfingen abgeholt werden. 079 601 23 94

Vogel-Zimmervoliere, auf Rädern, quadratisch. Vogelkäfig, neu, B: 33, L: 60, H: 55 cm. 078 666 38 50

Leinwand auf Ständer ausziehbar. Dia-Projektor. 076 463 24 42

2 Betten 90 x 190 cm für Alphütte oder Ferienwohnung geeignet, Foto per SMS. 077 461 42 45

Punkte-Karte für BLS-Autoverlad, gültig bis 14. Mai, Restguthaben für 1 Retourfahrt Kandersteg-Goppenstein (oder umgekehrt). 079 702 71 27

Multimedia-Adapter, neu, für Anschluss TV, Modem, Radio. Komplett. 079 529 52 31

2 Kinder-Tennisschläger, Marken Prince Junior und Kennex, mit Schutzhülle. 079 529 52 31

Tischleselampe, ca 35 cm hoch, Farbe Türkis, guter Zustand, funktioniert. 079 529 52 31

Hometrainer in 3326. 079 244 92 56

Stewi (Libelle), neuwertig, in 3326. 079 244 92 56

Häkel-Kunststrick und Bäbikleidliheftli. 079 283 62 19

3-teilige ältere Polstergruppe. Abzuholen in Lenk im Simmental. 079 392 83 55

Granitplatte, anthrazit, L: 2.70 B: 0.61 cm. Dicke: 3 cm. 079 342 12 44

Eternit-Blumenkistli, diverse Längen. 079 540 80 51

Backofenaufsatz als Zwischenstück für Ofenrohr, 12 cm. 075 416 90 09

3 Eternit-Blumenkistli, 80 x 17 x 17 cm. 1 Eternit-Blumenkistli, 65 x 17 x 15 cm. Abzuholen in Uttigen. 079 384 39 08

Gotthelf-Tracht, vollständig. 077 494 52 51

Kleinkinder-Velo. BMX, mit Stützräder. 079 316 52 55

Tischsitzli von Chicco. Babyüberwachungsanlage Comtel 2 Kanal. Buggywagen von Quinny, zusammenklappbar. Bettschutzgitter, ausziehbar, 18 Monate bis 5 Jahre. Haarstyler mit verschiedenem Zubehör, elektrisch neuwertig. 076 329 90 44

Gratis gesucht

Suche für mein Grosskind ein 24"-Velo, da nach gestrigem Sturz ihr altes unflickbar ist. Vielen Dank. 0318594428

LP's (Vinyl) Rock- und Pop-Klassiker der 60er, 70er u. 80er-Jahre, z.B. Queen, Pink Floyd, Elton John, Supertramp, Status Quo, etc. 079 244 37 38

Fliegenfischrute mit Zubehör. 079 488 85 60

Anschreibtafeln für Hofladen. 079 730 57 33

Schaukelstuhl aus Holz. 079 290 09 88

Zuber aus Blech. 077 412 28 57

Holz-Bottich, L: 1.5 m, B: 90 cm, H: ca 80 cm, oval. 079 913 12 80

Spiel «Boggle» von Hasbro. 079 547 12 30

Regenwassertank, 2000 Liter. 079 244 92 56

Damenvelo/Rennvelo. 078 734 99 80

Funktionierender Tiefkühlschrank, 3-5 Schubladen, wird abgeholt. 076 831 14 46

Puppenhaus-Inventar für unsere Grosskindmädchen. 076 322 77 59

Gebrauchte Tonbandspule, Durchmesser 18 cm. Kann auch leer sein. 079 758 55 66

Modelleisenbahn. 0798844453

Altes Töffli, darf auch defekt sein. 079 729 12 16

Taschenmesser und Militärmesser, dürfen auch defekt und rostig sein. 079 356 09 44

Alter Hobelbank. 078 828 16 17

Fussball- und Eishockey-Trading-Cards. 079 876 21 97

Raum Emmenthal/Thun: Rote Goldmelissenstöcke. 079 211 33 11

5 mm breites Gummiband. 079 547 97 26