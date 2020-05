Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 28. Mai Die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: «Damenvelo/Rennvelo, kann auch defekt sein. 078 734 99 80» Foto: Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

15 Paar neu gestrickte Socken. Circa Grösse 43. 031 911 45 25

Gestell zu Ampelschirm Seglarö (Ikea), voll funktionsfähig. Überzug ist defekt, der müsste ersetzt werden. Abholen in 3127 Lohnstorf. Nur SMS. 079 129 65 05

Kürbissetzlinge. Braune Sirupflaschen mit Bügelverschluss. 079 484 48 08

1 Lattenrost: Fuss- und Kopfteil verstellbar. 90 cm x 200 cm, abzuholen in 4923. Foto vorhanden. Nur SMS. 079 393 91 28

Stoffreste. SMS. 079 338 12 36

Knaben-Fahrrad, ab circa 7 Jahren. Kann in Boll abgeholt werden. SMS. 078 897 56 07

Rotes Bettsofa, wenig gebraucht, circa 200 cm breit. Liegefläche circa 140 cm breit und circa 200 cm lang. Abzuholen in 3665. 077 460 17 18

Perserteppich: rot gemustert 200 cm × 300 cm. Abzuholen in 3604. 079 227 73 59

Gratis gesucht

Stellriemen. 076 466 80 15

Alter Rubi Rucksack. 079 702 59 09

Damenvelo/Rennvelo, kann auch defekt sein. 078 734 99 80

E-Mountainbike. 076 729 00 99

Dampf-Bodenreiniger. 076 729 00 99