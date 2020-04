Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 23. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Bart-Iris (Schwertlilien) im Raum Bern. 078 808 87 47 Foto: iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Sonnenschirm IKEA, 300 cm, Ampelschirm Karlsö. In 3423. SMS. 078 883 88 84

Ältere Kommode 118 x 46 x 72 cm. Abzuholen in 3665. SMS. 078 936 37 10

Kinderwagen, neuwertig, mit Babywanne, abzuholen in Steffisburg. Fotos per SMS. 076 365 14 77

Pfefferminzwurzeln, Zitronenmelisse, mehrjährige Blütenstauden und Polsterpflanzen. Nähe 3550. SMS. 079 563 57 17

Original Setzkasten, top Zustand. Muss in 3114 abgeholt werden. SMS. 078 696 28 23

Lattenrost Bico Flex, Masse: 92 x 187 cm. 078 804 01 53

Polstergruppe, hellblau, gut erhalten. 1 x 3 Plätze, 2 x 1 Platz. Abzuholen in 3125. 079 290 04 07

Glaspult, 58 x 120 cm mit Tastaturauszug und kleinem Aufsatz für Drucker. Auf Wunsch Fotos. SMS. Abzuholen in Steffisburg. 079 251 13 21

Alter Wedelenbock, circa 80 Jahre alt. Foto vorhanden. 079 767 97 01

Balkon-Stewi, Breite: 30 cm, Länge: 150 cm, in der Höhe verstellbar. SMS. 079 580 43 21

2 gut erhaltene Matratzen. 90 x 190 cm. Abzuholen in 3303 Jegenstorf. 078 624 74 81

Rasenmäher YML 342 Yamaha für Bastler, Ersatzteile. Abholbereit in 3132 Riggisberg. 079 378 78 47

In Belp ein Fusssprudelbad. 077 416 90 13

Diverse Kochbücher. SMS. 079 451 47 11.

8 x Brita Classic-Filterkartuschen. 079 351 36 93

Eckpult mit Aufbau. Abholbereit in Steffisburg. 079 281 33 27

Kompostgitter, grosse Bogen farbiges Papier zum Basteln, Lese-und Sprachlehrbücher für Unter-und Mittelstufe, in 3627 abholen. 079 484 48 08

1 altes Holzstellöfeli mit Rohren, muss restauriert werden. Region Gantrisch. 079 546 75 38

Salontisch. 079 858 02 11

12 kräftige Dahlienknollen. Nieder, rot , bienenfreundlich. In 3326. 078 647 82 51

Seerosen, rosa und pink blühend. Müssen in 3127 Lohnstorf abgeholt werden. 079 129 65 05

Ausziehbarer Esstisch mit vier Stühlen, dunkles Holz, ein Salontisch, Holzkommode mit Spiegel, Elektrogrill, kleine Vogelkäfige. Abzuholen in 3604. 033 335 17 52

Kindersitz Maxi-Cosi. 079 247 81 22

Schrankbett mit Matratze, Länge: 202 cm, Breite: 38 cm, Höhe: 180 cm. Muss demontiert und abgeholt werden in Jegenstorf. 077 442 05 15

Gratis gesucht

Rennrad mit kleiner Rahmengrösse gesucht (Studentin). 079 465 91 39

Gesucht Verbundsteine. 079 254 63 23

TKKG-Hörspiel in MP3-Format. SMS. 079 440 13 18

Bart-Iris (Schwertlilien) im Raum Bern. 078 808 87 47

Schiffsanhänger und Waffenschrank. 079 488 85 60

Ovale, alte Kupferbettflasche mit Einfüllschraube. 079 913 12 80

Hefte zu Kinder- und Damenstrick. 079 453 50 39

Handorgel. Hole sie ab oder bezahle das Porto. 079 334 03 88

Gut erhaltene Handorgel. 079 518 83 81

Kinderbetten, Holzpuzzle, Kinderbücher, Deko. Für meine Tochter und drei Kleinkinder, die frisch in der Schweiz angekommen sind. 076 738 73 23

Metall-Füsse für Gartenbank, Raum Burgdorf. 079 461 27 38

Stellriemen (Randsteinplatten) 2 x 200 Liter Regenwasserfässer, diverses Gartenmaterial. Region Thun. 079 451 47 11

Waschmaschine, nur 220v. 076 672 63 89

Stopfwatte oder ähnliches Füllmaterial, um gestrickten Wurm zu füllen. SMS. 076 573 80 94

Brennholz in Spälten oder Meterrugel, wird gerne abgeholt. Umgebung Bern. 079 204 62 65

Blumentöpfe mit Unterteller, mindestens 48 cm Durchmesser. Raum Thun. SMS. 078 670 40 78

Wellblech für Gartenhausdach. 079 725 42 68

Trettraktor zum Spielen auf einem Selbstpflückfeld. 078 793 23 32

Sommerkleider für ein Mädchen, Grösse 140/146, Schuhgrösse 35. 079 242 78 37

Tiptoi-Bücher und Stift. 079 908 84 42

Pingpong-Tisch. 079 622 48 90

Bücher über die Amish People. 076 529 28 47

Kaffeerahmdeckel, Tel. 079 287 39 33

Ziegen-/Schaf-Glöggli und Treicheln. 079 320 99 94

Alter XP-Computer. 076 373 53 53

Alte Bettstatt (Bettrahmen). 079 254 63 23

Fahrtüchtiges Velo zum Pendeln. 077 408 55 74

Diverses

Wer knüpft mir ein Freundschaftsbändeli? SMS. 075 417 81 48