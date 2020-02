Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 20. Februar Die SMS des Tages im Überblick.

Zu Verschenken Hörgeräte -Batterien Nr.13.

079 694 05 77 Klavier mit Stuhl. Bitte nur SMS.

079 318 52 42 Laufgitter (Wisa Gloria Holz), Türgitter. Abholen in Koppigen.

079 256 40 87 Koch- Fachbücher und div. von Betty Bossi zum Abholen.

079 488 36 81 Schönes Bett, wenig gebraucht, Eiche, 160/190 cm, mit 2 Einlegerahmen und 2 Matratzen und ein Bett, Eiche, 90/190 cm, mit festem Lattenrost und Matratze. Abzuholen in 4900.

079 385 22 94 Tisch mit Eckbank, dunkles Holz, Eckbank mit Polster. Masse Tisch: 85x138, Eckbank: 147x193. Muss abgeholt werden in Spiez.

079 315 31 79 Zeitschriften wie Schweiz. Illustrierte, Glückspost. In Thierachern.

079 715 58 92 Kleiderständer für Kinder und div Spielsachen.

078 788 34 86 Damen-Skating-Schuhe Fischer, weiss, gebraucht, 38 ½.

079 414 49 90 Div. Stricknadeln. Wenig Garn. SMS.

079 775 56 57 Zwölf 1 ½ -lt-Bülacherflaschen, grün.

031 761 07 57 Rotes Ecksofa aus Kunstleder, ein Sitz hat geschädigtes Polster. Für Partyraum, Schule, Theater ect.

079 355 97 32 Grüne/gelbe wetterfeste Warnschutzjacken, neu, 2x Gr. 140 für Kinder.

079 355 97 32 Schäftli, LxBxH 83x38x87cm, 5 Schubladen, 1 Tür. Abholung in 4900. Bitte nur Whatsapp.

Gratis gesucht Wer hat ein Reisebettli im Raum Muri-Gümligen, Ostermundigen, Allmendingen zu viel? Bitte um Foto. Wird abgeholt.

079 155 18 04 Hifi-Verstärker und Radio.

077 430 51 33 Für WG: Fleisch-Schneide-Maschine und Smart TV.

079 467 12 72 Rote oder goldfarbene, funktionierende Neuenburgerpendule.

079 546 86 76 Bang Olufsen, auch defekt.

076 373 53 53 Bauernhof mit Tieren, für den Enkel.

079 488 47 13 Eine 40- evt. 50-Liter-Milchkanne.

077 523 05 15 Unihockey-Torhüterausrüstung für Erwachsene. Bitte nur SMS.

079 659 53 08 Landliebe-Hefte vom 2019.

079 816 62 30 Reiseführer über Norddeutschland und Norwegen.

079 756 74 08 Controller sowie Fussball- und Eishockeyspiel zu PS3.

079 479 43 57 Skikleider aus der Zeit um 1900. SMS oder Whatsapp.

075 423 33 63 Bébé-Kleidli für ab 2 Monate alter Knabe.

079 771 42 80 Music Box, ev. Defekt. SMS.

079 201 65 46 Gartenplatten 50 x 50 cm, ca. 40 Stk.

079 534 53 71 Stressless-Sessel.

Birkenäste/-zweige.

076 434 08 06 Diverses In Thun eine Postkarte gefunden. Melden mit Ausweis.

