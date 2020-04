Die SMS im Überblick Infos einblenden

Zu Verschenken

In Lanzenhäusern: Rattansitzgruppe mit Kissen, 2 Sessel, 1 Bank und Tisch. Tel. ab 18.00.

079 622 52 71

Gut erhaltene, saubere Bico-Flex-Matratze. Grösse 190 x 90. Abholen in 3303.

079 227 3459

Team7 Kindermöbel, Team7 Kinderbetten, IKEA Pult.

079 469 92 49

Brauner, grosser, ovaler Gartentisch. Fotos und Masse kann ich schicken.

079 229 67 26

Seerosen müssen in 3127 abgeholt werden.

079 129 65 05

Praktisches Bettsofa, aufklappbar zu einem Bett 140 x 200 cm. Abzuholen in Lenk.

079 392 83 55

3 Esszimmerstühle Leder weiss, Chrom. Abzuholen in Spiez. Nur SMS. 079 392 83 55

Gut erhaltene Krimi- Taschenbücher. Abholen in Spiez. Nur SMS. 079 392 83 55

Zügelkisten zu verschenken. 078 806 45 01

Batterien für Hörgeräte, Nr. 13. 9 x 6 Stück. 079 462 86 04

Lagerregal für 3 Reifensets. 079 415 20 53

6 neue, schwarze Chinoise-Teller, im Raum Langnau. Nur SMS. 079 4127928

Ipad5-Hülle mit weisser Tastatur, neu. Nur SMS. 079 245 48 34

Ältere, 3-stöckige Puppenstube, möbliert, alles aus Holz. 079 777 30 29

Kinder-Bürogestell, Massivholz, offenes Gestell, Sprossenwand und dazwischen eine dreieckige Arbeitsfläche, abholen in 3550. 079 698 33 42

Bett und verschiedene Bettwäsche. 079 567 03 74

Damenfahrrad, 7 Gänge, fahrtüchtig. 079 331 57 19

Eternitplatten, 10 Stk. 2m/0,9m 5Stk. 1,5m/0,9m. In 3174. 079 428 15 20

Alte Holzbank mit 2 Schubladen. Foto auf Wunsch. SMS. 078 734 74 70

Zimmerbrunnen mit Elektropumpe. Wannendurchmesser 60cm. Aufbau: Granitfelsen, 60cm hoch, Dolomiten Design. Abzuholen in Uetendorf. 077 445 72 08

Weisse Heizkörperfarbe, glänzend, 2 in1, Lack und Grundierung, 750ml in 3150. 079 359 31 89

Gratis gesucht

Schreibmaschine Hermes Baby, funktionstüchtig. 078 835 81 81

Jungfischer sucht Fischereiartikel/ Material. 078 710 60 52

Gut erhaltene Heftli wie Schweizer Familie / Illustrierte oder Klatsch-Heftli zum Lesen im Altersheim. Raum Utzenstorf. Nur SMS. 079 632 68 40

Briefmarken für Kinder und Jugendliche, die Freude am Sammeln haben, in Langenthal. 079 202 95 05

Benzinrasenmäher, sollte funktionieren. 077 405 07 91

Grosses Trampolin mit Netz für unsere bewegungsfreudigen Jungs. Nur SMS. 079 486 03 07

Für Alp: Bettrost mit Matratze, 140×190-200cm. 077 422 20 79

Gusseiserner Bräter. 079 487 67 73

Römertopf in Umgebung Interlaken. 079 693 81 22

Zinn-Sachen, versilbertes Besteck. 077 412 28 57

Loop-Station, um meine Musik und Gesang kreativ zu kombinieren. Per SMS. 079 245 48 34

Sammler sucht ältere Militärmesser. 079 290 09 88

Wickeltisch und Kinderkleider ab 122. 079 361 71 08

Für Gartenarbeiten: Sauzahn, am liebsten aus Kupfer. Mountainbike Rahmengrösse S. 079 935 77 57

Sichel, Sense, Wetzstein und Dengelstock. 079 935 77 57

Holzheinze, nur SMS. 076 210 28 80

Kleinerer Steinbrunnentrog für Alp. 079 441 03 98

Rhabarberstock, Raum Bern. 079 560 60 94

Guterhaltene Handorgel. 079 518 83 81

Töffli Maxi Puch. 079 747 45 79

Töggelikasten. 079 622 48 90

Geknüpftes Armband mit Herzmuster. 079 224 41 22

Diverses

Gefunden: An das Mädchen mit der pinkfarbenen Fotokamera: Sie wartet auf dich in der Höhle in Schwanden. Verloren am Ostersonntag. 079 573 15 39