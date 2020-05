Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 14. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: Alter Bergsteiger-Pickel. 079 396 68 72 Foto: Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

2 Dia-Projektoren, Kindermann Silent, in 3506. 031 971 58 79

2 Römertöpfe, neu 40 cm x 27,5 cm x 20 cm und 30 cm x 19,5 cm x 15,5cm. Geldkassette Metall mit Schlüssel 25 cm x 20 cm x 10cm, in Burgdorf. 079 360 33 69

2 Lautsprecherboxen, 40 cm x 20 cm x 30 cm mit Anschlusskabel. Neue Bildbände aus aller Welt. SMS. 079 525 23 90

Dörrgerät, in Schönbühl abzuholen. 079 288 94 65

Vogelkäfig rund, Messingfarbe, Durchmesser 35 cm, Höhe 80 cm, mit Wandhalterung, auch als Deko verwendbar. SMS. 076 50 66 233

Lederbezogene Mittelkonsole, passend zu BMW 3er, 5er und Z3. SMS. 078 682 09 55

Flachbild Fernseher, Sony. 079 846 08 91

Daunenduvet für Kinderbettchen 120 cm x 90 cm, und Duvetbezug Baumwolle 105 cm x 75 cm. Beides gebraucht aber in sehr gutem Zustand und sauber. SMS. 078 816 35 06

Kenwood Rührmaschine. Aufsätze alle vorhanden, funktioniert. 079 714 24 32

Elektrische Auswinde. 079 613 71 59

Spiegel mit Holzrahmen, Höhe 105 cm, Breite 67 cm. Abzuholen in 3604. 079 227 73 59

Gartenplatten 50 cm x 50 cm x 4 cm. Beige/cremefarbige. Circa 400 Stück. Müssen in 3280 Greng abgeholt werden. 079 688 64 46

Matratze, guter Zustand. 90 cm x 200 cm. Abzuholen in Gümligen. SMS. 079 404 25 94

Liegestuhl mit Kissen, praktisch neu. 034 422 98 15

Schöne Karten aller Art zum Schreiben und Verschicken. SMS. 079 202 95 05

Dunkler, ovaler Marmortisch. 079 539 57 31

Gesamte Buchreihe der Bergier-Kommission, ungebraucht. 079 386 63 60

Feuerschale für Aussenbereich, Durchmesser 65 cm, Höhe 40 cm. Muss abgeholt werden. 078 614 65 74

Taschenrechner HP 41 CV, mit Thermodrucker. Abzuholen in 3700. SMS. 078 400 06 14

Zwei Betten, 90 cm 200 cm. Zwei Kleiderschränke. 034 461 11 12

Diverse Kochzeitschriften «Saisonküche». 079 745 15 69

Hauszelt aus Stoff für 4 Personen. SMS. 079 667 64 91

2 kleine Stickbücher rot/blau. 076 445 45 00

Stoffreste, sauber und geordnet. Für Basteln und kleinere Näharbeiten. SMS. 079 338 12 36

Gratis gesucht

Alte Schubkarre. Altes rundes Blech, Löcherbecken. 079 397 36 08

Gut erhaltenes Bretzeleisen, Jura oder Sigg. 079 301 58 88

Kappa-Trophy-Punkte von Coop, SMS. 079 670 80 64

Alte Tapetenmusterbücher, SMS. 079 303 95 33

Alter Bergsteiger-Pickel. 079 396 68 72

Palettenrahmen/Aufsatzrahmen 120 cm x 80 cm x 40 cm, in gutem Zustand. 079 406 92 42

Heinzen für meinen Garten. 079 793 42 07

Fernseher Flachbild zur Unterstützung unserer Schul- und Ausbildungsprojekte im Kongo. 079 544 76 14

Grosser Zuber oder Trog für den Garten. 079 648 13 86

Töfflianhänger mit 5 Speichen. Guter Zustand. 079 130 91 65

Damenvelo/ Rennvelo. 078 734 99 80

Römertopf. 079 296 74 00

Armaturen-Beschreibung für VW Polo 2009 auf Deutsch. 079 711 62 03

Altflöte für Kind, nähe Bern. 079 665 97 77

Blutahorn. 079 674 11 20

Migros-Kleberli, Kräutergarten. 079 581 30 88

Alle alten Soldaten- und Offiziers-Bajonette oder original Sackmesser der Schweizer Armee. SMS. 079 334 03 88

Akkordeon oder Handorgel. 079 334 03 88

Altes Töffli, darf auch defekt sein. 079 729 12 16

Gut erhaltener Pingpong-Tisch. SMS. 079 476 36 59

Regenjacke in der Grösse 146. 079 242 78 37

Gartentisch und Gartendekor. 079 705 05 03

Oszilloskop 076 373 53 53