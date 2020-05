Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 26. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Gut erhaltene Rutschbahn, mind. 4 m lang. 079 741 41 86

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

12 Karteikartenboxen aus Holz, A5 hoch.

079 334 09 31

Ältere Gartenschaufel, 146 cm, in Lyss, nur SMS.

079 907 96 01

3er Ledersofa, schwarz, echt Leder, von Ikea, guter Zustand, 210 x 90 x 80 cm (L x B x H), in Spiez, nur SMS.

079 828 07 87

Kaffeemaschine Jura Impressa F 505, in 3176, nur SMS.

079 357 17 05

Schöner Balkontisch, 143 x 92 cm, in Muri.

079 415 52 68

Landliebe, alle von 2019 und 2 von 2020 und 2 Bergliebe, in 3132.

079 378 78 47

Älterer Schaf-Weidezaun, 1 x 15 m, 1 x 27 m. Nähe Langenthal.

079 692 26 19

Transportanhänger Ellebi, Nutzlast 300 kg. Jahrgang 1992, in 3550.

076 580 50 72

Einige Tintenpatronen, Canon 526. Nur SMS.

079 428 76 26

Kugelgrill Weber, 57 cm, Holzkohle, nur SMS.

079 428 76 26

Korb voll leere Konfi-Gläser, mit Deckel, in Langnau.

079 729 78 70

Aus Hausräumung: diverses Geschirr, Gläser, Besteck, Racletteofen, Fondue-Caquelon, Pfannen usw. In Burgdorf, nur SMS.

079 307 88 10

Bürostuhl von Ikea, schwarz, Kunstleder, mit Armlehnen, in Thierachern. 077 420 15 35

077 420 15 35

Jauchekästli für Deko, für Shabby chic, kleiner alter Schrank. Berner Oberland, nur SMS.

079 627 90 51

Altes 4er Hauszelt, viel gebraucht, aber noch alles intakt. Nur SMS.

079 645 31 13

Tisch, rund, mit Einlageblatt und 6 Stühlen, in 3110.

078 710 27 89

Ca. 90 Tchibo Kaffe-Kapseln. In Wengen.

079 677 46 39

Stepper, Veloträger für bis 3 Velos, in 3635. Nur SMS.

077 413 50 86

PTT Die Briefmarken der Schweiz 1990, Sonderpostmarken.

079 534 88 88

VHS Kinder-Kassetten; leere Parfümfläschli; Schallplatten; Setzkästen mit Inhalt.

079 335 58 85

Patchworkdecken, an gemeinnützige Institutionen. Nur SMS.

078 611 09 80

Altes PTT Förderband, 1400 mm x 30 m.

079 665 41 30

6 Eternitblumenkistli (80cm), dazu Halterung.

079 645 31 13

Hüttenfinkensohlen, Grösse 30-31 und 35-36, sowie Sockenwolle (mehrfarbig).

079 646 32 23

3 neuwertige Levis und Hattric Jeanshosen, blau, dunkelgrau, beige-braun. Bund ca. 97-103 cm, Schritt lang, für 1,90 m. In Langenthal.

077 465 05 04

Plattenspieler mit integriertem Kasettenspieler.

079 506 42 43

Kleiner Tiefkühler, freistehend, B 53/H 54/T 58 cm; freistehende Microwelle, B 54/H 33/T 38 cm, in Langenthal.

079 325 43 13

Gartenhacke, in 3510.

031 791 24 66

Unsere Berner Trachten, reich bebildertes Buch der Bernischen Vereinigung für Tracht und Heimat. Nur SMS. 078 885 42 68

Zimmerpflanze Monstera, in Hydrokultur, 1,6 m gross. In Belp,

079 625 00 17

Bügelbrett mit Dampfstation.

079 771 42 80

Abwaschtrog aus Chromstahl, 130 x 55 cm, in Langnau.

079 673 20 84

2er-Sofabett.

079 321 76 06

Gebrauchtes Ecktherarium, ca. 120 x 75 x 75 cm, mit Unterbau, nur SMS.

076 574 71 60

Neue, ungeöffnete Druckerpatronen, Nr. 364, schwarz XL und blau, gelb, rot, insgesamt 10 Patronen.

078 832 15 06

Isi-Professional Chargers (Sahnekapseln zum Aufschäumen), in Langnau, nur SMS.

079 722 05 35

Ca. 20 Stück hellgrüner Farn aus Gärtnerei, 30 cm hoch. In 3665.

079 745 85 90

Musiktruhe Blaupunkt.

033 822 14 01

Gratis gesucht

Diverse graue Wolle oder Garn, zum Häkeln.

079 580 43 21

Alte Gartenzaun-Elemente zum Stecken.

076 529 28 47

Reisegutschein.

076 729 00 99

Dängelistein oder Dängelimaschine.

079 333 78 56

Playmobil. Region Thun.

079 657 65 23

Grosse Wasserpfanne, für Pfadi.

079 737 10 51

Staubsauger mit Dampf.

076 729 00 99

Gemüse-Setzlinge.

079 282 83 67

Cheminee-Besteck.

079 450 18 88

Wäscheständer.

079 242 78 37

Holzbearbeitungswerkzeuge.

079 410 96 08

Viskose-Stoff, nur SMS.

077 523 77 24

Barbie-Puppen mit Kleidern. Nur SMS.

078 610 26 27

Gesellschaftsspiele Monopoli (evtl. Bern Edition) und das Spiel Risiko (nicht Reisespiele), in gutem Zustand und komplett, Raum Lyss.

078 616 13 35

Kinderbuch, Geschichten aus dem Fabelwald.

079 474 61 81

Kupferpfanne zum Konfi kochen.

079 826 37 63

Herrenvelo.

078 734 99 80

Gut erhaltene Rutschbahn, mind. 4 m lang.

079 741 41 86

Veloanhänger, zum Einkaufen, Region Thun.

079 912 58 53

Alte Jagdtrophäen.

079 843 39 61

Rasenmäher mit Radantrieb.

079 467 12 72

Rauchrohre, 150 mm.

079 292 65 19

Diverses

Gefunden auf Sigriswiler Rothorn: Petzl Stirnlampe.

079 377 33 24