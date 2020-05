Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 19. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Babyphone, nur SMS. 079 505 49 75 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Babywiege aus den 70er Jahren, rot, 90 x 50 cm.

079 569 70 03

Well-PVC-Platte, klar, trapezförmig gewellt, guter Zustand, 2 kleine Beschädigungen am Rand, 150 x 108 cm, in 3510. Nur SMS.

076 324 74 34

Diverse Kochzeitschriften «Saisonküche».

079 745 15 69

2 Säcke Sagex-Chips (1 x 60 lt, 1 x 35 lt).

079 694 54 12

Tefal Fritteuse, fast neu.

079 756 58 09

Computertisch, wenig gebraucht; diverse Gartenstühle.

079 712 84 21

Schafswolle, 110 Liter Kehrichtsack, von zwei weissen und einem braunen Schaf.

079 632 80 94

Luftsprudelbad Fittelio de Luxe, in 3145, nur SMS.

076 457 87 74

20 leere DVD Hüllen. Nur SMS.

079 907 96 01

Bügelmange Miele, 230 Volt. Nur SMS.

079 209 23 85

Kinderwagen Hartan, gebrauchter, guter Zustand, 3-rädrig, inkl. Babyschale, fährt einwandfrei. Verdeck hält nicht mehr gut, könnte aber repariert werden. In 3628.

079 723 74 78

Diverse Tupperware-Behälter.

079 772 64 80

Kleiderschrank, Mittelteil mit Spiegelfront. 1.81 x 0.61 m, Höhe 2.08 m, bis spätestens 26. Mai, in 3322. Nur SMS.

079 647 95 86

Infanterieanhänger, sowie Brückenwagen und ein Einachsanhänger ex Ladewagen.

079 651 69 41

Verschiedenfarbige Kerzenreste; Kunststofftannenbaumständer, in Thun.

079 646 66 17

Kräftige Tomatensetzlinge, in 3324.

079 483 83 14

Diverse Bodendecker Gartenpflanzen; 2 Lederpolstersessel, in 4900.

078 677 17 74

3-Räder-Velöli, die Räder müssen gewechselt werden.

033 744 31 13

Alter Kinderveloanhänger, leicht defekt, für Bastler, für Warentransport geeignet, in 3315.

079 398 16 05

Älterer Strandkorb, blau-weiss.

079 535 08 18

4 Patronen 364 XL, schwarz, magenta, gelb und cyan, ungebraucht.

033 335 28 89

25 Trophy Märkli, nur SMS.

079 462 14 90

Karten mit Kuverts und schönen Motiven, zum Schreiben und Verschicken. Nur SMS.

079 202 95 05

Verschiedene Dahlienknollen. Glücksklee. In 3415.

079 226 92 20

Gartentisch, braun, oval, Durchmesser 1 m, Länge 1,5 m, guter Zustand.

079 229 67 26

Kleiner Nussbaum, in 3429.

079 787 59 69

Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling, gelesen von Rufus Beck, 6 Kassetten fürs Tonbandgerät, nur SMS.

079 907 96 01

Gartentisch, Kunststoff, weiss, 160 x 90 cm, ausziehbar auf 210 x 90 cm.

079 620 30 32

16 Stück, Oku Schwimmbad-Solarheizung-Panell.

079 333 66 55

Motorrad Ausrüstung: Stiefel, Helm, Jacke, Hose. Ausser Hose alles neuwertig, nur SMS.

079 707 29 74

Tischpizza-Ofen. Mit Zubehör für 6 Personen, nur SMS.

079 291 05 19

Bettstelle Hasena, weiss, 140 x 200 cm, Rundfüsse chrom, mit Einlagerahmen TopSwiss FlexPlus, mit oder ohne Matratze. Guter Zustand. Nur SMS.

079 546 46 05

Relax-Ledersessel, Farbe rot-braun, in Thun, nur SMS.

078 803 12 91

Einige Hefte Landliebe und 50 plus, sowie PM-Magazine etc., in Schüpfen.

031 879 01 77

Flachbildfernseher Sony.

078 834 08 91

2 Büsten für Damenschneiderin, eine verstellbar.

079 323 25 23

Ca 20 m² Gartenplatten, cremefarbig, 50 x 50 x 4 cm.

079 688 64 46

Hochdruckgerät, Kärcher, funktionstüchtig.

079 505 33 74

Durst Fotovergrösserer M670 Color.

079 395 17 04

Aquarium, komplett eingerichtet. Grösse 100 x 35 x 35 cm, inkl. Pflanzen. In Langenthal.

079 423 67 20

Sonnenschirm, Durchmesser 300 cm; 1 Liegestuhl.

076 561 84 03

Gartentisch, Platte 145 x 85 cm, aus Kunststoff; 2 Hochlehner-Stühle.

076 561 84 03

7 Balkonblumenkasten, Kunststoff, braun.

079 293 97 66

Gratis gesucht

Alte Zinkwannen.

076 434 08 06

Damen-Rennvelo für den Schulweg.

079 263 85 04

Altes Gartenbänkli.

076 529 28 47

Damenhosen und Blusen, Gr. L-XL; Damenschuhe, Gr. 39/40.

079 267 72 58

Wasserschläuche, auch defekt.

031 911 36 83

Velo.

078 734 99 80

Migros-Kläberli, Nature Heroes.

079 581 30 88

Babyphone, nur SMS.

079 505 49 75

Gummibaum, Bern und Umgebung.

077 404 14 94

Kruselminze.

079 510 15 62

Gut erhaltene Partygarnitur (Tisch und 2 Bänke).

079 695 22 21

Balkonchischtlihalter, beidseitig verstellbar.

076 463 24 42

Bauernschrank oder Kommode. Wenn möglich mit Bauernmalerei.

079 557 63 34

2 Wendeplüschfiguren, nur SMS.

079 462 14 90

Bernina Nähmaschine.

078 879 58 44

Oszilloskop.

076 373 53 53

Gusseisentöpfi mit Deckel.

079 252 21 85

Ronic Original 4000.

079 765 03 06

Wasserdichte Hundehütte, im Emmental oder Umgebung Bern.

079 780 96 68

Fischerhosen mit Stiefel, Grösse 43/44. Nur SMS.

079 463 62 65

Mädchensommersachen, Grösse 110 bis 116 oder 122, Raum Thun.

076 738 73 23

Rosa/bordeaux/lila/violet farbene Kleider, Grösse S/M.

079 242 78 37

Dekokronen aller Art.

079 242 78 37

Fussball & Eishockey Trading Cards.

079 876 21 97

2 Liter Milchkanne mit gutem Verschluss, für Milchtransport, nur SMS.

079 684 80 57

Mountainbike oder E-Bike.

076 729 00 99

Brätzelieisen.

079 778 40 20

Kletterhelm.

079 260 20 98

Zewidecke, 90 x 200 cm.

079 790 89 82

Homtrainer.

079 510 95 57

Konfigläser mit goldenem Deckel.

079 605 06 52

Diverses

Verloren am 15. Mai, zwischen 14 uns 17 Uhr auf der Strecke Hasle Rüegsau - Affoltern - Weier -Kappelen - Wynigen: Regenhosen Event.

079 393 49 52