Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 14. April

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Gut erhaltener, kleiner Küchentisch, mit Schublade, ausziehbar. Passend dazu 2 Stühle und 2 Tabourets, im Stil der 70er Jahre. In Langnau.

079 292 67 02

Für Hobbywerker: alter Sekretär (2-teilig), braucht neues Outfit und kleine Reparaturen. In Langnau.

079 292 67 02

Eckbank mit Truhe; zwei Plattenwärmer; Hans Ernst Bücher und Romanheftli.

031 911 20 54

Rosenquarzlampe, ca. 30 cm hoch, In Langnau.

079 698 33 42

Älteres Nokia 6210 Handy mit Ladekabel, funktionstüchtig. In 3098 Schliern b. Köniz.

079 342 80 07

Weisses Möbel, evtl. als Wickeltisch; 2 Matratzen, 90 x 190 cm; Schiebetüre 2 x1 m, braun, mit Glas.

079 613 71 59

Blaues Ecksofa, ca. 3,5 m breit, guter Zustand und Nussbaum-Buffet, 127 x 270 x 38 cm, in 3703.

079 964 01 20

Spick-Ordner und Geolino.

079 386 63 60

Herbsthimbeeren-Pflanzen; Topinambur, in 4900.

079 774 37 38

Elektr. Masageliege. Nur SMS.

079 274 63 28

Stahl Öl-Tank mit Auffangwanne. Ca. 1300 Liter, in Grasswil.

079 670 25 57

2 mal 230 x 460 cm Vorhangstoff, Gold, in 3800, nur SMS.

079 887 05 21

Kinderbett.

034 445 36 24

Trisa Elektro-Standgrill, neuwertig.

079 334 60 00

Küche aus Eiche.

079 410 97 70

7 alte Gartenwerkzeuge, an Künstler.

079 680 00 15

Stereomöbel, H 95, B 50, T 45 cm.

079 451 25 05

6 neue, schwarze Chinoiseteller, Raum Langnau. Nur SMS.

079 412 79 28

Magazin Sschweizer Garten, 1986- 2010 (nicht komplett). In 3308.

079 300 86 44

Kleiderschrank (3-türig) und Buffet (rustikal), beides gut erhalten. In Langnau i. E.

079 292 67 02

Ledermappe Dell, für Laptop; Kleinkinderschaukel für Draussen; Laufgitter Wisa Gloria; Alte Kommode.

079 281 33 27

Meerschweinchen-Käfig, 44 x 70 x 44 cm.

079 386 63 60

3.5 m Kirchenbank, muss neu lackiert werden; schwarz-oranger Kinderwagen, in Wynau.

062 929 32 74

Hometrainer Kettler Astra electric.

031 981 09 92

Gratis gesucht

Brigitte-Heft mit Strickanleitung, Nr. 8 vom 25. März 2020.

076 445 45 00

Elfen und Trolle.

079 242 78 37

Gaming Monitor oder ein Bildschirm mit HDMI Anschluss.

077 511 03 00

2 saubere Kissen für Gartenliege.

079 767 97 01

Schiltkrötenhaus (Frühbeet), allenfalls noch mit Auslaufgehege.

079 415 01 83

Bananenschachteln.

079 386 63 60

Migros- und Coop-Kleberli.

079 581 30 88

Versilbertes Besteck zum Basteln.

079 920 33 25

Super 8 Filmbetrachter.

079 448 18 30

Elektrische Hühnertür.

078 616 13 35

Ladegerät für Nokia C2-01 und Nokia 5030.

078 810 05 08

Hopfenpflanze. Nur SMS.

079 563 97 27

Puzzles, 500 Stück.

076 738 73 23

Terassendiele WPC Restposten.

079 242 78 37

Einkaufstrolley.

079 242 78 37

Armee Ausrüstung, (Taschen-)Messer, Decken, Reglement...

078 974 90 22

Leichter Velotransport Anhänger, Grösse 50 x 70 cm, Raum Thun.

079 449 73 68

Ikea Hochstuhl mit Tischli; Velokindersitz.

079 291 36 55

Jonglierbälle.

079 242 78 37

Glasperlen zum Basteln.

079 564 25 84

Bellicon classic Trampolin.

079 564 25 84

Sonnenschirm, Raum Thun.

076 738 73 23

Rosenbogen aus Metall.

079 723 87 48

Gitarre oder Geige.

079 334 03 88

Altes Nachttischli, evtl. mit Marmorplatte. Masse ca. T 38, B 44, L 75 cm.

079 586 19 55

Alte Türe, nur SMS.

079 295 82 72

Gut erhaltene Matratze, Masse: 140 x 90 cm.

079 173 28 38

Verbundsteine für ca. 15 Quadratmeter.

079 173 28 38

Berner Kochbuch rot und grün. Nur SMS.

079 364 07 68

Kalksandsteine, ca. 24 x 11.5 cm.

079 243 27 71

Bücher von Werner Bula.

079 467 34 67

Diverses

Gefunden beim Schuhgeschäft Graber in Thun: Schlüssel Abus.

078 635 89 22

Gefunden am Karfreitag im Spiegel: 2 Schlüssel mit Fransen-Anhänger.

078 609 59 35

Ostersonntag liegen geblieben auf der Blasenfluh: Aufsteck-Sonnenbrille (Mountainbiker).

079 330 13 57