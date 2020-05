Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 12. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Kinderkleiderschrank, H 190, B 98, T 55 cm.

077 407 40 39

Fadenspannbild auf Holzbrett, 60 x 60 cm. In 3176.

076 546 67 42

2 Outdoor Relax-Liegestühle, Bezug Kunststoff, Farbe beige, Gestell Stahlrohr, klappbar.

079 283 60 52

Hometrainer der Marke Kettler X5 (Ergometer), sehr gepflegt.

079 600 09 66

Restenwolle.

079 287 39 33

Stockbett, Kieferholz, kann auch als L-Form aufgestellt werden, in 3665.

076 414 47 19

6 Ordner mit Kaffeerahmdeckeli.

079 712 70 18

Neuwertige, saubere Rosshaarmatratze, Grösse 180 x 100 cm. Nur SMS.

079 564 48 13

Verbundstein, grau, guter Zustand, 18 Quadratmeter.

033 243 54 17

Crosstrainer Performance. In Toffen. Nur SMS.

079 560 56 92

Laufen Zweistück-WC-Anlage; Bellino Waschbecken 46 x 36 cm; Keramikablage 53,5 x 15 cm, Farbe weiss, gepflegter Zustand. Nur SMS.

079 124 66 69

Bett, weiss, 90 x 200 cm, inkl. Matratze und Lattenrost.

079 357 28 34

Braune Ofenkacheln und Sandsteinplatten von ausgebautem Kachelofen, in 3703.

033 654 49 08

Neue Hutte, 80 cm hoch, 70 cm Durchmesser. In Spiez.

076 463 24 42

Waschmaschine Novamatic.

078 754 51 31

Bücher (Super Nick, Warrior Cats, ...) und Puzzlematte.

079 386 63 60

Helles Laminat, Täfer muss selber demontiert werden.

079 613 71 59

Diverse Schmiedeisen-Lampen, bunte Kugel-Bastlämpli, in 3713.

079 268 75 55

Gartentisch, silberblau, oval, Platz für 6-8; Tischplatte klappbar, gebraucht, funktionstüchtig.

079 316 89 03

Trampolin; farbenfrohes Zweiersofa; Holz-Doppelbett; weisser Schrank; div. altes Gartenwerkzeug; Blumentröge.

079 386 63 60

Gefrierschrank Electrolux, 143 Liter; Dampfreiniger.

079 374 83 00

BEA-Punkte.

031 791 11 42

Ikea Billy Bücherregal mit 7 Tablaren, birkenfurnier, 200 x 80 x 27 cm. In 3800 Unterseen. Nur SMS.

079 487 07 62

3 Zinkwannen, Grösse 72 x 57 x 50 cm. Raum Interlaken. Nur SMS.

078 892 11 28

Porzallanpuppen.

076 724 52 58

Gratis gesucht

Murmelknobelkugel Perplexus, für 8+ oder älter, Raum Bern.

077 496 24 64

Gartencheminee.

079 254 63 23

Strickanleitung vom Tausendfüssler mit 10 Paar Söckli, ca. 70er Jahre.

079 218 83 66

Legofriends.

079 242 78 37

Alte Steinbähre (Schubkarre); altes, rundes Blech (Löcherbecken).

079 397 36 08

Fischerhosen mit Stiefel, Grösse 43/44. Nur SMS.

079 463 62 65

Kindersitzli aus Holz.

079 692 72 37

Alte Holzleiter, für Deko.

079 433 94 27

Neuwertiges Hochbeet.

079 315 35 08

Welleternit, Länge 2,50 m, ca. 6 Stk.

079 614 81 61

Geräteschuppen/-schrank für Gartenwerkzeug etc.

079 423 20 82

Kuhglocken, für Deko.

079 733 73 10

2 Barhocker. Nur SMS.

079 403 96 87

Möbel für Puppenhaus.

076 322 77 59

Viehhüter mit Batterie, kann auch defekt sein.

078 849 12 84

3 Paar rot/weiss karierte Vorhänge mit Volant. Mindestlänge 105 cm.

033 755 11 70

Campingtisch mit Stühlen für 4 Personen.

079 249 02 64

Inkubator für Schildkröteneier, nur SMS.

078 670 14 18

Flyer für Siebtklässler mit Lungenproblem, der wegen Corona nicht mehr mit dem Schulbus mitfahren darf.

079 297 51 09

Veloanhänger (Croozer, Thule oder ähnlich).

078 627 59 00

Schiessjacke für Sturmgewehr 57, Grösse XXL.

079 222 59 44

Alte Beschattungsstore aus Holz, wurden in Gärtnereien gebraucht.

076 434 08 06

Alte Zinkwannen.

076 434 08 06

Ich nähe für Osteuropa und brauche Elastik.

079 243 86 52

Langenthaler Biergläser.

079 741 75 00

Gebrauchte Zink-Wannen (Zuber), verschiedene Formen, Raum 3800, nur SMS.

076 445 45 66

Fernseher mit HDMI-Anschluss.

076 543 81 08

Gerätehaus (Kunststoff oder Metall).

079 613 71 59

Ca. 1 kg Meerrettichwurzeln, Raum 3800.

079 895 32 42

Kühlschrank.

079 173 28 38

Sonnenschirm mit Sockel. Raum Thun/Bern.

079 242 78 37

Altes, fahrtüchtiges Herrenfahrrad, für 1.60 m grosse Person, nur SMS.

076 465 10 03

Drucker.

079 837 00 41

Trampolin, Bellicon, bis 120 kg, belastbar.

079 467 12 72

Restenwolle. für ältere Menschen zum Basteln, nur SMS.

079 934 91 32

Vogeltränke/Vogelbad für Garten, Region Bern.

079 563 04 27

Diverses

Verloren am Samstag 9. Mai in Grossaffoltern: Lederportemonnaie, schwarz, mit 2 Reissverschlüssen. Grosser Finderlohn, nur SMS.

079 648 69 93

Verloren am 7.Mai am Uferweg in Oberhofen: Perlenkette mit blauen Lapislazulisteinen.

079 885 98 22

Verloren zwischen Niederstocken und Thun: Schlüsselbund mit Mausanhänger.

078 747 48 00