Bei den nächsten Wahlen – Smartvote wird in Burgdorf eingeführt Damit die Einwohner 2024 besser informiert an die Urne gehen können, setzt die Stadt auf eine digitale Wahlhilfe. Regina Schneeberger

Beispiel der Gemeindewahlen 2020 in Worb: Die Grafik zeigt, in welchen Bereichen eine Partei – im Bild BDP/GLP/CVP – mehr oder weniger Akzente setzen möchte. Screenshot: Smartvote.ch

147 Frauen und Männer wollten im vergangenen Jahr in den Burgdorfer Stadtrat gewählt werden. Für den Gemeinderat gab es nebst dem Stadtpräsidenten acht Kandidierende. Doch wem soll man die Stimme geben? Wer die Wahllisten nicht unverändert in die Urne werfen will, könnte bei dieser Frage vor einer Herausforderung stehen. Insbesondere, wenn man die Kandidierenden nicht kennt.

Bei den Wahlen 2024 soll hier Smartvote Abhilfe schaffen – ein Instrument, das bereits bei mehr als 200 nationalen, kantonalen und kommunalen Wahlen zum Einsatz kam. Die Kandidierenden beantworten im Vorfeld Fragen zu verschiedenen politischen Themen. Genauso können es die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger tun. Jene Kandidierenden, mit denen es die grösste Übereinstimmung gibt, werden den Wählenden empfohlen.