Veloneuheiten – Smart und edel auf zwei Rädern Ein Schloss mit Fingersensor, ein neues ABS für E-Bikes und schicke Holz-Stahl-Kunstwerke aus Taiwan – es tut sich was auf dem Velomarkt. Mario Hommen

1 / 5 Das neue E-Bike-ABS von Bosch erlaubt sichere Vollbremsungen auch auf losem Untergrund. Foto: Magura

Was beim Automobil vor 20 Jahren begonnen hat, findet seit Jahren seine Fortsetzung in der Velobranche: Aus dem einstigen «Drahtesel» für die Fahrt von A nach B ist längst ein intelligentes Fahrzeug geworden. Und egal, ob mit elektrischer Unterstützung oder ohne – die Velos werden immer smarter und haben sich vom Gebrauchsgegenstand zum Lifestyle-Fahrzeug entwickelt. Das hat ein Rundgang bei der Eurobike in Frankfurt bewiesen, wo jede Menge smarte Innovationen ihre Weltpremiere feierten. Wir haben fünf Highlights herausgepickt.

Bosch E-Bike ABS II

Wer auf dem Velo zu scharf bremst, endet nicht selten unsanft auf dem Boden. Ein neues E-Bike-ABS-System von Bosch und Magura soll dies und somit viele typische E-Bike-Unfälle verhindern. Kombinierbar ist die erfreulich kompakte Regeltechnik mit Bosch-Antrieben der Smart-System-Generation und vielen Fahrradtypen. Mit rund 500 Franken Aufpreis muss man für die Sicherheitstechnik rechnen, mit der erste E-Bikes noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Abus Touch

Fingererkennung gehört bei Smartphones und Notebooks längst zum Standard. Abus hat diese Technik nun in das Vorhängeschloss Touch integriert. Das Problem verlorener Schlüssel oder vergessener Zahlenkombinationen gibt es hier nicht mehr. Das wetterfeste Schloss kann bis zu 20 identifizierte Finger speichern. Strom liefert eine austauschbare CR2-Batterie. Preis: ab rund 70 Franken.

Scool Carbon-Kinderräder

Günstige Rahmen und Komponenten sind bei Kindervelos die Regel. Scool plant mit einer neuen Modelllinie mit Radgrössen bis 24 Zoll die Ausnahme. An der Eurobike wurden drei Prototypen gezeigt. Die 24-Zoll-Variante, die mitwachsen kann, soll dank Carbonrahmen 8 bis 9 Kilogramm wiegen. Die Ausstattung umfasst Riemenantrieb, Lightskin-Sattelstütze, 7-Gang-Nabenschaltung sowie hydraulische Magura-Stopper. Ende 2023 soll das Edel-Bike für Kinder zum Preis von rund 1500 Franken auf den Markt kommen.

AOI Craftsman

Die taiwanische Fahrradmarke AOI hat mit Craftsman eine Modellreihe aufgelegt, die filigrane und elegante Stahlrahmen mit Holzelementen kombiniert. Anders als bei reinen Holzrahmenkonstruktionen ist hier Steifigkeit kein Problem. Mit Japanischer Zelkove wurde zudem eine schöne und beständige Holzart gewählt. Die handgefertigten Bikes mit guter Komponentenausstattung gibts ab etwa 4000 Franken. Ende 2022 sollen die schönen Velos in Europa auf die Strasse rollen.

Riese & Müller Multitinker

Cargobikes sind meist gross und sperrig. Eine Ausnahme macht das Multitinker von Riese & Müller, auf dem problemlos zwei Kinder auf dem lang gestreckten Gepäckträger mitfahren können. Das Cargovelo mit starkem Performance-Line-CX-Motor und 20-Zoll-Rädern bietet verschiedene Kindersitz- und Transportoptionen. Zudem stehen verschiedene Gangschaltungen zur Wahl. Die Preise starten um die 6000 Franken.

