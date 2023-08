Smalltalk der Woche – Britneys Mann reicht nach 14 Monaten Ehe die Scheidung ein Nach einem «nuklearen Streit» kam es zur Trennung, Aromat erfindet sich neu – und ein englischer Verein stellt jemanden ein, um mehr Shirts zu verkaufen. Hier sind unsere wöchentlichen Inputs fürs Tischgespräch. Martin Fischer

Was für ein Comeback

Auch so kann man sich abkühlen: Wasserschlacht auf der Dreirosenbrücke in Basel am 12. August. Foto: Keystone

Mit bemerkenswerter Konstanz ist der Sommer zurückgekehrt. Nachdem es lange ungewöhnlich kühl und nass war, herrschen jetzt Temperaturen um die 30 Grad – und es ist noch kein Ende in Sicht.

Wie kommts? «Ein Hoch über Osteuropa blockierte feuchte und kühle Luft über dem nahen Atlantik. So konnte sich Ende der letzten Woche eine stationäre Südwestströmung einstellen, die nun seit Tagen heisse Luft zu uns steuert», erklärt Felix Blumer von SRF Meteo.

Es gibt also nochmal reichlich Gelegenheit zum Baden, Wandern, Waldspazieren, Grillieren. Der Hitzedauerrekord in der Schweiz wurde übrigens erst vergangenes Jahr im Tessin gemessen. In Biasca war es 67 Tage lang ununterbrochen über 30 Grad warm.

Fussball für alle

Model Bella Hadid in einem Fussballshirt von Balenciaga. Foto: PD

Der Londoner Verein Crystal Palace hat einen Creative Director eingestellt, um seine Fanartikel noch besser zu vermarkten. Damit reagieren die Engländer auf einen Modetrend, der schon eine Weile anhält: Fussballtrikots sind längst nicht mehr nur für Fans.

Influencerin Kim Kardashian war in einem Shirt der AS Roma unterwegs, Stella McCartney hat Trikots für Arsenal Women entworfen, Modemagazine geben Stylingtipps, das Label Balenciaga hat ein Luxusstück für 1000 Franken kreiert. Auf Tiktok wird der Trend insbesondere mit Retro-Leibchen aus den 90ern gestylt.

Einen Popularitätsschub erleben die rosaroten Shirts des US-Clubs Inter Miami. Dank ihrem neuen Star Lionel Messi, der unter den Einzelspielern der Topseller in Sachen Trikots ist.

Mehr Priya

Mit ihrer neuen Single «Vacation» verlängert Priya Ragu die Ferien noch ein bisschen. Die St. Galler Musikerin, die von London aus aufmacht, die Popwelt zu erobern, hat mit der Veröffentlichung des Songs auch ihr langersehntes Debütalbum angekündigt: Es erscheint am 20. Oktober und heisst «Santhosam», was das tamilische Wort für Glück ist.

Aromat mit Knobli

70 Jahre lang war Aromat gut, wie es ist. Jetzt hat Knorr zwei neue Varianten in die Läden gebracht, eine mit Chili- und eine mit Knoblauchgeschmack. Die Neulinge machen neugierig und waren in gewissen Filialen schnell vergriffen, wie «Blick» berichtete. Für 40 Rappen mehr gibts aber offenbar nicht viel mehr Geschmack: Wie eine erste Degustation zeigt, schmeckt man kaum einen Unterschied zum Original.

Wundersame Lichtlein

Falls Sie in diesen lauen Nächten mal eine ausserordentlich schön arrangierte Lichterkette im Nachthimmel entdecken: Es sind keine Sterne, sondern Satelliten von Elon Musk. Wie «National Geographic» berichtet, schiesst Musks Firma die Flugkörper in immer grösserer Zahl in die Erdumlaufbahn – teils bis zu 50 Stück aufs Mal. Sichtungen häufen sich also.

Hier fliegt gerade eine Starlink-Mega-Constellation auf die Schweiz zu. Foto: Screenshot

Starlinks fliegen auf einer relativ geringen Höhe von 550 Kilometern. Gemäss SpaceX sind über 4000 eigene Satelliten im Orbit unterwegs. Auf der Webseite Heavens-above.com kann man Musks fliegende Internetbringer in Echtzeit beobachten.

Ehe-Aus bei Britney

Britney Spears und Sam Asghari bei einer Filmpremiere 2019. Nun hat sich das Paar getrennt, Asghari hat die Scheidung eingereicht. Foto: Keystone

Britney Spears kommt nicht zur Ruhe. Ihr Eheman Sam Ashgari hat nach nur 14 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht, als Trennungsdatum ist auf den offiziellen Papieren der 28. Juli vermerkt. Grund seien «unüberbrückbare Differenzen» – wobei einschlägige US-Portale schreiben, dass es zu einem «nuklearen Streit» zwischen den beiden gekommen sei.

Spears ist bereits ohne Ehering fotografiert worden und hat Berichten zufolge Hollywoods Topanwältin Laura Wasser engagiert. Für sie ist es die dritte Ehe, die zerbricht. Asghari wiederum wolle «peinliche Enthüllungen» publik machen. Das Ex-Paar hat vor der Heirat einen Ehevertrag unterzeichnet. Die beiden hatten sich 2016 während der Dreharbeiten zum Video ihres Songs «Slumber Party» kennengelernt.

Influencerin Meghan

Meghan Markle posiert mit einem Fan für ein Selfie. Foto: Getty Images / Invictus Games

Herzogin Meghan wurde jüngst in Los Angeles mit einem runden Pflaster am Handgelenk gesichtet. Bald war klar: Es handelte sich dabei um eine «Biosignal Processing Disc» des Start-ups NuCalm. Ein Stresspflaster, das den Vagusnerv stimulieren und beruhigend wirken soll.

Da Meghan den Ärmel ihres Mantels nur auf der einen Seite hochgekrempelt hatte, wo sie das Pflaster trug, wird nun spekuliert, ob es sich um eine bezahlte Aktion handelte – was das Comeback von Meghan Markle als Influencerin bedeuten könnte. Harry und Meghan haben gerade mehrere lukrative Aufträge mit grossen Plattformen verloren. Vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry verdiente die 42-Jährige neben dem Schauspielen mit einem Lifestyle-Blog etwas dazu.

Alles so teuer hier

Wer auf Threads oder Instagram ein blaues Verified-Häckchen will, muss dafür zahlen. Foto: Meta

Netflix hat schon letztes Jahr, jetzt schlagen Spotify und Amazon Music auf und Meta verkauft neuerdings den blauen Haken für Instagram für 13.95 Franken pro Monat. Zahlreiche beliebte Plattformen erhöhen die Preise – ein guter Moment, um sich wieder mal zu fragen, welche Abos man wirklich braucht.

