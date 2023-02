Verlosung – Slow Food Markt Zürich Gewinnen Sie ein Slow Food Paket und Tickets

Slow Food Markt Zürich – vom 3. bis 5. März 2023, Halle 550, Zürich-Oerlikon ZVG

Slow Food setzt sich für die Erhaltung der regionalen Spezialitäten und der lokalen Produktion ein. Gut, sauber und fair hergestellte Lebensmittel stehen bei der internationalen Non-Profit-Organisation an erster Stelle – und am Slow Food Markt im Zentrum des lebhaften Geschehens. In der Halle 550 in Zürich-Oerlikon präsentieren vom 3. bis 5. März 2023 rund 100 Produzenten ihre Köstlichkeiten.

Die SonntagsZeitung verlost 60 × 2 Eintritte für den Slow Food Markt in Zürich inkl. eines Slow Food Pakets von der Macelleria Scalino im Wert von 40 Franken.

Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der Creafair (Parallelveranstaltung).

Die Macelleria Scalino aus dem Valposchiavo verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Herstellung typischer Puschlaver Produkte. Im lokalen Dialekt ist Cion das Schwein und Furmagin bezeichnet eine Fleischterrine. Der „Furmagin da Cion“ ist eines von rund 20 Slow Food Presidi-Förderprojekte. Ziel des Presidio ist es, die Produktion neu zu beleben, aber auch die lokale Schweinehaltung wieder zu fördern. Dieses Presidio hat einen Züchter von Bio-Schweinen mit einbezogen; nun ist auch der Furmagin Bio-zertifiziert.

Macelleria Scalino ist eines der kleinen aber feinen Handwerkbetriebe, die am Slow Food Markt ihre regionalen und nach altem Familienrezept hergestellten Köstlichkeiten präsentieren. Sie finden die Macelleria Scalino am Stand A113.

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Füllen Sie das Formular unter folgendem Link aus: www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 15. Februar 2023

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.