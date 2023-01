Der Weltcupslalom in Wengen – Slalom: Frau Holle zu Besuch Der abschliessende Weltcupslalom vom Sonntag wurde zu einem erneuten Duell der Schweizer gegen Norwegen, das einmal mehr zugunsten der Skandinavier ausfiel. Bruno Petroni

Spektakel in Innerwengen bei Schneetreiben: Der Schweizer Daniel Yule fährt vor gut besetzter Zuschauertribüne ins Ziel. Foto: Bruno Petroni

Während am Morgen im Zielraum von Wengen noch Temperaturen über der Gefriergrenze herrschen, sorgt eine über Mittag von Westen her kommende Kaltfront für einen Temperatursturz und zeitweise heftigen Schneefall. Einmal mehr in dieser Woche sind die Räumequipen von Militär und Zivilschutz gefragt; aber auch private Hilfskräfte packten mit an, um den Slalomspezialisten auch im zweiten Durchgang eine perfekt zubereitete Piste zu bieten.