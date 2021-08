Thuner Kulturnacht – Skurrile Geschichten und eindringliche Klänge Mit skurrilen Geschichten und eindringlichen Klängen ging die Thuner Kulturnacht am Sonntag erfolgreich über die Bühne. Für einmal am Tag. Godi Huber

Die Thuner Kulturnacht fand für einmal am Tag statt. Und dem Publikum – hier im Selve-Park – gefiels. Foto: Lou Stucki

Die Thuner Kulturnacht beginnt diesmal am Morgen. «Each moment new», singt Nadia Stoller eindringlich in den Schlosshof hinein. «Jeder Moment ist neu» – die mächtigen Mauern fangen die Worte auf und schicken sie in den blauen Himmel.

«Der Schlosshof ist total schön.» Nadia Stoller, Musikerin

Das Publikum hat es sich derweil auf den Sitzkissen bequem gemacht, lauscht den feinen Klängen der Musikerin, von Harmonium, Banjo oder Gitarre verstärkt. Fast scheint es, dass die Schlossherren von Zähringen die Burg vor gut 800 Jahren extra für diesen Auftritt bauen liessen. «Der Schlosshof ist total schön», sagt die Bernerin nach ihrem Auftritt.