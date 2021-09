Vertragspanne bei Milliardenauftrag – Skurrile Geschichte um Spuhlers Stadler könnte doch noch gut enden Für den Thurgauer Bahnbauer ists ein Albtraum: Ein Riesenauftrag geht durch die Lappen – wegen einer Unterschrift. Für Kenner ist ein Happyend aber möglich. Angelika Gruber , Bernhard Odehnal

Die ÖBB brauchen für Wien und Niederösterreich dringend neue und mehr Pendlerzüge. Favorisierter Lieferant dafür war Stadler Rail. Im Bild ein bestehender Doppelstockzug der ÖBB. Hersteller dieser Züge war ein Firmenkonsortium unter Federführung der heutigen Siemens und der ÖBB Technische Services. Foto: Harald Eisenberger (ÖBB)

Wie konnte das passieren? Geht Stadler Rail ein insgesamt drei Milliarden Euro schwerer Auftrag wegen eines Formfehlers bei einer Unterschrift durch die Lappen?

Aus einem Auftrag für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wird vorerst nichts, weil die Thurgauer ihr Angebot für 186 Doppelstockzüge mit einer digitalen Signatur unterzeichnet haben, die in der EU nicht anerkannt wird. Als es das entdeckte, hob das österreichische Bundesverwaltungsgericht den Zuschlag an Stadler auf. Lachender Dritter ist der Stadler-Konkurrent Alstom, der gegen die Auftragsvergabe an Stadler vor Gericht gezogen war.