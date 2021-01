Unihockey der Frauen – Skorps reihen Sieg an Sieg, Wizards entzaubern Chur Die Skorps Emmental Zollbrück überzeugen beim Re-Start mit drei Siegen, die Wizards Bern Burgdorf bezwingen Serienmeister Chur zum vierten Mal in Serie und BEO ist in Quarantäne. Adrian Lüpold

In Jubelstimmung. Die Frauen von Skorpion Emmental legten mit drei Siegen einen starken Re-Start hin. Foto: Markus Grunder

Die Wizards Bern Burgdorf scheinen in der NLA einen neuen Lieblingsgegner zu haben. Bereits zum vierten Mal in Folge entzauberten sie am Sonntag Serienmeister Piranha Chur.

Die Wizards bestätigen beim spektakulären 10:5-Heimsieg gegen die Bünderinnen ihren 14:3-Erfolg vom Vortag gegen die Red Lions Frauenfeld und rehabilitierten sich somit auch für die 1:7-Niederlage zum Re-Start im Derby gegen die Skorps Emmental Zollbrück. «Ich bin sehr froh, dass wir nun endlich wieder spielen dürfen. An das fehlende Publikum werden wir uns gewöhnen, in den anderen Sportarten ist es ja auch nicht anders», sagte Wizards Captain Romina Rudin gegenüber Swiss Unihockey zum Re-Start.

Kampf ums Heimrecht

Erfreulich aus Sicht der Wizards: Beim 10:5-Sieg gegen Chur spielte sich mit der erst 16-jährigen Anja Wyss ein neuer Namen in den Fokus. Beim Stand von 5:5 brachte das Talent ihr Team mit einer Doublette zum 7:5 wieder auf die Siegerstrasse.

Die Wizards belegen nach der verkürzten Qualifikation nach neun Runden den vierten Rang und stehen somit in der «Master Round» der besten fünf Equipen. In den nächsten Wochen geht es in den Vergleichen der Topteams darum, sich für das Playoff das Heimrecht und somit eine möglichst gute Ausgangslage zu sichern.

Skorps mit Maximum

Drei Spiele, drei Siege, darunter der klare 7:1-Derbyerfolg beim Gastspiel gegen die Wizards Bern Burgdorf beim ersten Auftritt nach der fast 80-tägigen Zwangspause: Für die Frauen von Skorpion Emmental Zollbrück verlief der Re-Start in die Meisterschaft nahe der Perfektion.

Die Resultate Infos einblenden NLA. Frauen. Donnerstag: Wizards Bern Burgdorf – Skorpion Emmental Zollbrück 1:7. – Freitag: Laupen ZH – Skorpion Emmental Zollbrück 5:6. – Samstag: Wizards Bern Burgdorf – Frauenfeld 14:3. Rychenberg – Winterthur – Kloten 2:8. Zug – Riders 6:4. – Sonntag: Skorpion Emmental Zollbrück – Frauenfeld 5:3. Wizards Bern Burgdorf – Piranha Chur 10:5. Rychenberg Winterthur – Riders 6:3. Kloten – Laupen ZH 12:3. – Rangliste (Punktequotient): 1. Kloten 2.55. 2. Chur 2,37. 3. Skorpion Emmental Zollbrück 2,33. 4. Wizards Bern Burgdorf 1,88. 5. Zug United 1,37. 6. Rychenberg Winterthur 1,33. 7. Laupen ZH 1,11. 8. Unihockey Berner Oberland 1. 9. Frauenfeld 0,66. 10. Riders 0,33. – Die besten fünf Teams spielen eine «Master Round», um das Heimrecht für das Playoff zu bestimmen. Die Equipen auf den Rängen 6-10 kämpfen in der «Challenge Round» um die restlichen drei Playoff-Plätze.

Auch das anstrengende Programm mit drei Partien innerhalb von lediglich 72 Stunden konnte die Emmentalerinnen in keiner Weise stoppen, obschon vor allem im dritten Spiel beim 5:3-Erfolg gegen Frauenfeld am Ende der Partie etwas die körperliche und mentale Frische zu fehlen schien.

Die ambitionierten Skorps stehen nach der verkürzten Qualifikation hinter den Favoritinnen Chur und Kloten auf dem dritten Rang. Weil in der «Master Round» fünf Teams aktiv sind, bleibt in den nächsten Runden jeweils ein Club spielfrei. Und so wartet auf die Emmentalerinnen nach dem geballten, anstrengenden Programm der letzten Tage am nächsten Spieltag ein Ruhetag.

BEO in Quarantäne

Noch nicht ins Geschehen eingreifen konnten zum Re-Start in der Nationallig A die Frauen von Unihockey Berner Oberland. Wegen eines Coronafalles im Team der Oberländerinnen mussten am Wochenende sowohl die Partie gegen Piranha Chur als auch jene gegen Zug United abgesagt werden.

Die ganze Equipe von Unihockey Berner Oberland befindet sich derzeit noch in Quarantäne. Der Spielplan in der «Challenge Round» meint es jedoch gut mit BEO, stehen die Oberländerinnen doch frühestens am 22. Januar wieder im Einsatz. In der «Challenge Round» spielen die Teams auf den Rängen 6 bis 10 um die verbleibenden drei Playoff-Plätze.