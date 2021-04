Einzug in den Superfinal – Skorps greifen nach dem Titel Im Playoff der Frauen haben sich die Skorps Emmental Zollbrück für den Superfinal qualifiziert. Im Halbfinal der Männer brillierte Wiler-Ersigen gegen GC, während Floorball Köniz in Malans verlor. Adrian Lüpold

Die Skorps Emmental Zollbrück können sich über den Einzug in den Superfinal freuen. Foto: Marcel Bieri

Im Playoff-Halbfinal der Frauen nutzten die Skorps Emmental Zollbrück am Ostersamstag ihren ersten Matchball gegen die Wizards Bern Burgdorf und entschieden die Serie mit 3:0-Siegen zu ihren Gunsten. Das Team von Trainer Lukas Schüepp liess im dritten Derby zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen und untermauerte beim 8:1-Sieg seine grosse Ambitionen in dieser Saison.

Wie heiss sie auf das Erreichen des Superfinals sind, demonstrierten die Skorps dabei schon in der Startphase. Mit viel Tempo und Spiellust in ihren Offensivaktionen, wirbelten sie die Wizards richtiggehend durcheinander, führten nach 14 Minuten 4:0 und legten so früh den Grundstein für den dritten Sieg in der Serie und den Einzug in den Superfinal. Im Endspiel, das am kommenden Samstag (10. April) in Winterthur ausgetragen wird, bekommen es die Emmentalerinnen mit Qualifikationssieger Kloten-Dietlikon zu tun.

Wiler-Ersigen brilliert

Beeindruckender Auftritt von Wiler-Ersigen in der ersten Partie der Playoff-Halbfinalserie der Männer gegen Qualifikationssieger GC. Die Unteremmentaler brachten am Ostersamstag in Winterthur jene Tugenden aufs Parkett, für die sie im Schweizer Unihockey seit über zwei Jahrzehnten bewundert und gefürchtet werden. Beim 8:2-Erfolg im TV-Spiel brillierte der Rekordmeister mit defensiver Solidität, Spielwitz und einer starken Chancenverwertung.

Das Team von Coach Thomas Berger stand gegen das spielstarke GC von Beginn an kompakt, überzeugte mit aggressiver Zweikampfführung und einem hohen Energielevel. Nach einem torlosen ersten Drittel überrumpelten die Unteremmentaler die Zürcher im zweiten Spielabschnitt innerhalb von zehn Minuten mit drei Toren durch Joonas Pylsy, Jan Bürki und Philipp Affolter. Auch der Anschlusstreffer von GC zum 1:3 im finalen Abschnitt brachte Wiler-Ersigen nicht ins Wanken. Der Rekordmeister blieb cool, legte sogar noch eine Schippe drauf und nutzte die Räume, die GC gewährte, mit fünf weiteren Treffern gnadenlos aus.

«Der erste Sieg in einer Serie ist immer wichtig. Und die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, gibt viel Selbsvertrauen für die nächsten Spiele», sagt Wilers Doppeltorschütze Philipp Affolter. Der zweite Vergleich im Playoff-Halbfinal zwischen Wiler-Ersigen und GC wird am Ostermontag in Kirchberg (17 Uhr) ausgetragen.

Niederlage von Köniz

In der zweiten Halbfinalserie der Männer verlor Floorball Köniz das erste Spiel auswärts gegen Malans 5:7. Die Berner Vorstädter hatten die Einheimischen eigentlich über weite Strecken gut im Griff und schienen nach einer starken Phase im zweiten Drittel und einer 5:3-Führung sogar auf Siegeskurs. In einem intensiven, typischen Playoff-Fight drehten die Bünder die Partie jedoch im letzten Drittel.

Zuerst erzielten sie in der 50. und in der 52. Minute zwei Treffer zum 5:5-Ausgleich, ehe sie vier Minuten vor Schluss erstmals in Führung gingen. Das 7:5 der Malanser fiel dann noch acht Sekunden vor Schluss, als Köniz ohne Torhüter versuchte die Verlängerung zu erzwingen. Bereits am Ostermontag haben die Berner Vorstädter zuhause in der Sporthalle Weissenstein (16 Uhr) die Möglichkeit, die Serie wieder auszugleichen.

