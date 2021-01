Ski mieten im Lockdown – Berner Skiverleiher beraten nun am Telefon Die Beratung und der Verkauf von Ski im Laden sind derzeit verboten – nicht aber die Vermietung. Zwei Berner Skiverleiher erklären, wie das genau funktioniert. Michael Bucher

Das Mieten von Ski ist nach wie vor möglich, nur die Beratung und das Anprobieren im Laden fallen weg. Foto: Imago

Seit Montag befindet sich die Schweiz erneut in einem harten Lockdown. Das heisst, mit einigen Ausnahmen bleiben bis Ende Februar die Läden geschlossen. Speziell ist die Situation etwa bei Skifachgeschäften. So müssen zwar auch sie schliessen, doch Vermietungen sollen weiterhin erlaubt sein, da es sich dabei um eine Dienstleistung handelt. So hat es der Bundesrat festgelegt.

Bestellung per Telefon

Der Verband Sportfachhandel Schweiz hat in den letzten Tagen seinen Mitgliedern eine Mail zukommen lassen mit Empfehlungen, wie sie das Verleihgeschäft trotz geschlossenen Türen bewerkstelligen können. Darin wird aufgeführt, dass die Skivermieter auf das Modell «Click & Collect» setzen sollen. Das heisst: Die Kundinnen und Kunden bestellen die Ausrüstung online oder per Telefon und können diese dann vor Ort abholen.