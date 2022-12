Foto-Adventskalender, Tag 3 – Skirennen auf dem Gurten Wer Mut hatte, trat im Winter 1945 am «Giele-Schirenne» auf dem Gurten an. René Wüthrich

Wer am «Giele-Schirenne am Gurte» teilnehmen wollte, musste sich zum Sportgeschäft Bigler begeben. Programme gab es im Laden. Alle Bilder: Walter Nydegger (Staatsarchiv des Kantons Bern [StAB] FN Nydegger L 156)

Der Gurten war früher ziemlich schneesicher. Es war kein Problem, grosse Veranstaltungen, die viel Schnee voraussetzten, zu planen. Jedenfalls meistens. 1902 wurde auf dem Gurten nämlich das erste sogenannt «Schweizerische Skirennen» durchgeführt – allerdings acht Tage später als geplant, weil es keinen Schnee hatte.

Tag des Rennens. Alle versammeln sich auf dem Gurten. Wer etwas wissen muss, bekommt im Gebäude Auskunft. StAB FN Nydegger L 156_29

Aber der Schnee kam im Winter ganz sicher einmal, und der Gurten verwandelte sich dann in ein veritables Skigebiet. Natürlich gab es keine Pisten, sodass sich den Organisatoren von Skirennen die Frage stellte, ob dem ersten Läufer eine gewisse Zeit geschenkt werden sollte, «da derselbe den Schnee überall niedertreten muss, welcher den Nachfolgenden bei der Talfahrt eine Spur hinterlässt, welche denselben rascheres Vorrücken erleichtert», wie es in einem Brief von Organisatoren von Skirennen am Gurten heisst. Am Tag, da sich die jungen Skifahrer Berns anschicken, ihr Rennen zu bestreiten, stellen sich solche Fragen kaum. Es schneit und schneit. Mädchen sind bei diesem Anlass nicht eingeladen und auf den Fotos ist tatsächlich auch kein einziges zu entdecken.



Es herrschen schwierige Bedingungen für Veranstalter und Akteure. StAB FN Nydegger L 156_07

Über das Rennen, das der Berner Fotograf Walter Nydegger 1945 fotografierte, insbesondere die Gewinner oder die Streckenführung, ist nichts bekannt. Vielleicht können Gurtenkennerinnen und -kenner die Strecke anhand der Fotos rekonstruieren. Bei einem früheren Schülerrennen mussten die Teilnehmenden zum Beispiel diese Rennstrecke bewältigen: «Gurtenkulm–Gurtendorf, Distanz ca. 2 km. Höhenunterschied ca. 200 m. Die ersten zwei durchfuhren die Strecke in 30 Sekunden. Alle Teilnehmer erhielten Preise.» So berichtet es die «Berner Woche» (siehe letztes Bild). Wenn das stimmt, waren es doch ziemlich spektakuläre Skirennen.

Letzte Vorbereitungen vor dem Start. Nicht alle strahlen die gleiche Zuversicht aus. StAB FN Nydegger L 156_19

Die allerersten Läufer stehen am Start bereit. Man wartet noch auf die Nummer 1. StAB FN Nydegger L 156_31

Letzte Instruktionen und ein paar gute Worte auf den Weg. StAB FN Nydegger L 156_27

Gleich geht es für diese drei Buben los. Sie scheinen entschlossen zu sein, hier etwas zu reissen. StAB FN Nydegger L 156_28

Auch hier geht es los. StAB FN Nydegger L 156_22

Und wieder stürzen sich drei ins Schneegestöber. StAB FN Nydegger L 156_20

Und los! StAb FN Nydegger L 156_25

Da sausen sie den Hang hinunter. Die Fahrer müssen schauen, dass sie einander nicht zu nahe kommen. StAB FN Nydegger L 156_16

Flachstück. StAB FN Nydegger L 156_18

Noch einmal tief in die Hocke und hinein ins Ziel. StAB FN Nydegger L 156_15

Eine gute Skibrille dürfte bei diesem Wetter kein Nachteil sein. StAB FN Nydegger L 156_11

Nicht alle sind im Ziel zufrieden. StAB FN Nydegger L 156_05

Glück oder Pech müssen im Ziel natürlich besprochen und erörtert werden. StAB FN Nydegger L 156_06

Noch ist nicht Schluss. Die Teilnehmer und Zuschauer versammeln sich noch einmal. StAB FN Nydegger L 156_36

Es gibt noch die Preisverleihung und die Siegerehrung. StAB FN Nydegger L 156_37

Dabei sein ist alles. Es nahmen wirklich eindrücklich viele «Giele» am Gurtenrennen teil. StAB FN Nydegger L 156_35

Bericht in der «Berner Woche» über ein anderes, früheres Schülerrennen.

