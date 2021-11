Winterstart dank Schneefall – Skiregion Adelboden-Lenk legt am Samstag los Das Herzstück der Skiregion Adelboden-Lenk nimmt planmässig am Samstag, 4. Dezember, den durchgehenden Skibetrieb auf.

Der jüngste Schneefall macht es möglich: Der Winter in Adelboden-Lenk startet am 4. Dezember. Foto: PD / Rpro-Photography

Das Hauptgebiet der Skiregion Adelboden-Lenk beidseitig des Hahnenmoospasses startet am Samstag, 4. Dezember, mit fast allen Anlagen in den durchgehenden Winterbetrieb. Der Sessellift Lavey sowie die Pisten Nr. 49 Lavey–Hahnenmoos, Nr. 53 und Nr. 55 Lavey–Tanzboden (Sillerenbühl) sind in Vorbereitung und werden nach Möglichkeit kurzfristig geöffnet. Bis auf weiteres geschlossen bleiben die Anlagen und Pisten Aebi sowie die Talabfahrt Silleren–Aebi–Fuhrenweidli.

Die Teilgebiete Lenk Betelberg, Engstligenalp, Tschentenalp und Chuenisbärgli eröffnen die Wintersaison am 18. Dezember. Bis dahin lädt die Engstligenalp nach Möglichkeit jeweils am Samstag und am Sonntag zum Winterwandern und Langlaufen, die Bahnen der Tschentenalp verkehren bis zum 5. Dezember im

Herbstbetrieb, je nach Bedingungen wird am 11. und 12. Dezember der Schlittelpark offen sein.

«Noch familienfreundlicher»

Die Skiregion Adelboden-Lenk wirbt damit, ab der neuen Wintersaison «noch familienfreundlicher» zu sein. Neu kosten Kindertageskarten nur noch 28 statt 37 Franken, der Jugendtarif wird ebenfalls um rund 10 Prozent gesenkt. Die neuen Preise lösen die bisherige Familientarifregel ab.

Noch bis Mittwoch, 15. Dezember, sind die Saisonkarten für Einheimische sowie der Top4-Skipass zum Vorverkaufspreis erhältlich.

pd

