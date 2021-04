Treffen in Grindelwald – Skiplausch auf den Frühjahrspisten Sympathisanten des BOSV trafen sich in der Jungfrauregion zum Skitag.

Formationsfahren beim Skitag der BOSV-Sympathisanten. Foto: PD

Oliver Künzi, Präsident der ehemaligen Schneesportlerinnen und -sportler sowie Funktionärinnen und Funktionäre des Berner Oberländischen Skiverbands BOSV, lud nach Grindelwald zum traditionellen Skitag ein. Laut Mitteilung boten die Frühjahrspisten und die vielen Freeride-Möglichkeiten einen idealen Rahmen. «Besonders erfreulich war die Teilnahme der jüngeren Generation, die vom ehemaligen Weltcup-Skicrosser Peter Stähli angeführt wurde», heisst es weiter.

Aufgrund der Corona-Massnahmen wurden zwei Gruppen gebildet. Ex-Weltcup-Abfahrer Urs Räber fuhr mit der sportlichen Gruppe am Lauberhorn; Bergführer Hannes Stähli führte die andere Gruppe an den Fuss der Eigernordwand in den Pulverschnee. Nach eigenen Angaben sammelt der Club jährlich um die 15'000 Franken, um den Schneesport-Nachwuchs im Oberland zu unterstützen.

