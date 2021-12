Skilift in Oberwil – Skilift Rossberg startet in die 50. Saison Die Betriebsgesellschaft des Skilifts hielt die Generalversammlung schriftlich ab. Mit einem vielseitigen Programm wird die 50. Saison gefeiert.

Der «Niederhornblick» am Rossberg sattelte letzte Saison wegen der Corona-Massnahmen auf Take-away um. Foto: PD

Wie bereits im letzten Jahr fand auch die diesjährige Generalversammlung der Skilift Rossberg AG brieflich statt. Der Geschäftsbericht wurde vorgängig verschickt. So konnte der Skilift in der vergangenen Saison an 76 Tagen betrieben werden. Insgesamt wurden 106’600 Personenfahrten verzeichnet, die Betriebseinnahmen beliefen sich auf gut 157’000 Franken.

«Auch die neuen Pächter des Niederhornblicks nahmen die Herausforderung mit all den Corona-Massnahmen an und boten einen Take-away an», schreibt die Liftbetreiberin in einer Mitteilung. Eigentlich war am 7. März Schluss, aber aufgrund der Schneefallmenge vom 15. März öffnete der Skilift am Wochenende vom 20. und 21. März noch einmal: «Das beste Wochenende der Saison», wird Verwaltungsratspräsident Ueli Mani im Communiqué zitiert.

Alle traktandierten Geschäfte wurden mit grossem Mehr genehmigt, auch die Jahresrechnung, die mit einem Verlust von gut 20’700 Franken abschloss. Dies sei vor allem auf die hohen Abschreibungen auf dem neuen Pistenfahrzeug zurückzuführen, schreibt die AG.

Vielseitiges Jubiläumsprogramm

Nun steht die neue Saison vor der Tür. Der Lift konnte bereits am Wochenende vom 11. und 12. Dezember betrieben werden, ab jetzt ist er stetig in Betrieb. «Für das Jubiläumsjahr haben wir uns einiges einfallen lassen», wird Ueli Mani weiter zitiert.

Bereits Ende Dezember kommen die Aktionäre auf ihre Rechnung: Sie werden zum Skitag inklusive Verpflegung eingeladen. Anfang Januar findet eine Stafette mit dem Namen Wintertriathlon statt: Mit Schneeschuhen, Langlaufski und auf den Ski wird ein Gruppenrennen absolviert.

Im Mondschein Ski fahren kann man an der Fackelabfahrt Mitte Januar. Im Februar steht das Thema Nostalgie auf dem Programm. Wer mit der Ausrüstung von «früher» erscheint, fährt zum Tarif von früher. Abgeschlossen werden die Jubiläumsaktivitäten mit einem Familienspass-Tag Anfang März.

PD

