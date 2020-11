Wiriehornbahnen AG – Skilift Homad wird nun doch in Betrieb sein Der Verwaltungsrat revidiert einen Entscheid der Generalversammlung, nachdem ein Aktionär ein grosszügiges Angebot machte.

Jetzt braucht es nur noch genügend Schnee: Der Bügellift der Wiriehornbahnen im Diemtigtal. Foto: Franziska Rothenbuehler

An der brieflichen Generalversammlung der Wiriehornbahnen AG hatte der Verwaltungsrat informiert, dass der Homad-Skilift aus wirtschaftlichen Gründen im Winter 20/21 nicht in Betrieb genommen wird. Anstelle der Skipisten am Homad solle neu ein Schneeschuhtrail die Gäste anlocken.

Doch «nun hat sich ein Aktionär bereit erklärt, die Bereitstellungskosten des Homad-Skiliftes zu übernehmen», teilen VR-Präsident Erich Klauwers und Geschäftsführer Reto Gertsch in einem Communiqué mit. «Dank dieser grosszügigen Geste hat nun der Verwaltungsrat den Beschluss revidiert, und so wird der Homad-Skilift im Winter 20/21 während der Ferienzeit und an den Wochenenden in Betrieb sein.»

Der geplante Schneeschuhtrail am Homad werde trotzdem realisiert. Das gelte ebenso für die vorgestellten Umpositionierungsmassnahmen, die der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vorgestellt hatte.

pd/aka