Skigebiet Männlichen in Grindelwald – Skifahrer stirbt nach Unfall Ein junger Belgier hat seinen Skiausflug im Gebiet Männlichen mit dem Tod bezahlt. Er stürzte so schwer, dass er später seinen Verletzungen erlag.

Am Samstag, 25. Dezember, gegen 8.30 Uhr, hat sich im Skigebiet Männlichen in Grindelwald ein Skiunfall ereignet. Ein Skifahrer war auf einer markierten Piste in Richtung Läger unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen zu Fall kam. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei und der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hervor. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.»

Ein Pistenretter, der unmittelbar danach an die Unfallstelle fuhr, leistete dem Verunfallten Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Jugendliche wurde anschliessend mit der Rega ins Spital gebracht. Dort erlag er am Donnerstag den schweren Kopfverletzungen, die er sich beim Sturz zugezogen hatte. Beim 16-jährigen Verstorbenen handelt es sich um einen Touristen aus Belgien.

