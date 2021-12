Foto-Adventskalender, Tag 2 – Skifahren in Bern Wenn es in Bern schneite, verwandelte sich der beschauliche Gurten zum Ski-Hotspot – aber ohne Lifte. René Wüthrich

Wintersportparadies Gurten bei Bern. Ohne Lift gibt es mehr Verkehr hinauf als hinab. Alle Bilder: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern (Eugen Thierstein 313/13), Bildredaktion: René Wüthrich

Der Gurten war in den 40er-Jahren noch ziemlich schneesicher. Ab 1902 gab es regelmässig Skirennen mit internationaler Beteiligung in den vier Disziplinen Gurtenrennen, Sprunglauf, Schülerrennen und Dauerlauf. Talabfahrten waren ab und zu problemlos möglich. Wieder hinauf zum Kulm kam man entweder aus eigener Kraft oder in der Gurtenbahn. 1942 lief das Geschäft der Gurtenbahn nicht so gut. Um Bernerinnen und Berner auf den Gurten zu locken, bot man Skikurse an. Da die Stadt damals Heizmaterial sparen wollte, mussten die Schülerinnen und Schüler nur fünf statt wie gewöhnlich sechs Tage pro Woche in die Schule und eine Woche lang gab es schulfrei und Gratisskikurse. Weil beste Pistenverhältnisse herrschten, stürmten die Kids den Gurten.

Alles bereit für die erste Talabfahrt. Nur der Skilehrer fehlt noch. N_Eugen_Thierstein_313_14

Foto-Adventskalender Infos einblenden Vom 1. bis zum 24. Dezember erscheint jeden Tag eine Fotoserie mit historischen Bildern aus der Stadt und der Region Bern.

Am Hang wird es ernst. Ein eleganter Herr zeigt 26 Skischülerinnen, wie man es macht. N_Eugen_Thierstein_313_6

Materialcheck war beim Skifahren schon immer wichtig. N_Eugen_Thierstein_313_9

Mit ein paar klaren Anweisungen läuft alles wie von selbst. N_Eugen_Thierstein_313_12 N_Eugen_Thierstein_313_12

Oder in die andere Richtung. N Eugen Thierstein 313/22

Wer es schon kennt, hat gut lachen. N_Eugen_Thierstein_313_21

Mut und Geschick erfordert diese Übung. N Eugen Thierstein 313/15

Nach der Abfahrt folgt immer wieder der Aufstieg. N_Eugen_Thierstein_313_25

Eine Gruppe ist ohne Stöcke unterwegs. N_Eugen_Thierstein_313_10

Diese werden beim Aufstieg bestimmt vermisst. N_Eugen_Thierstein_313_17

Skeptische Blicke. Mit nur so einem kleinen Knicks geht es? N_Eugen_Thierstein_313_74

Was für ein Spass! N Eugen Thierstein 313/5

Alte Schule: Immer den Talski belasten. N Eugen Thierstein 313/7

Diese Jungen warten, bis auch sie an der Reihe sind. N Eugen Thierstein 313/23

Anstieg im traumhaften Licht. Für wie viele Abfahrten so ein Skitag wohl ausreichte? N_Eugen_Thierstein_313_19

Gute Pisten, neustes Material und viel Zuversicht. N_Eugen_Thierstein_313_8

Fehler gefunden?Jetzt melden.