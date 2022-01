Wintersport-Wettbewerbe – Skicross-Tour macht halt an der Lenk Vom 20. bis 23. Januar finden mehrere Skicross-Wettbewerbe an der Lenk statt – vom Kids-Event bis zum Europacup.

Die Skicross-Cracks starten an der Lenk. Foto: PD

Nach dem erfolgreichen Startschuss in die Audi-Skicross-Tour 2021/22 in St. Moritz finden vom 20. bis 23. Januar die nächsten Wettkämpfe auf verschiedensten Stufen an der Lenk statt. Nach dem Trainingstag am Mittwoch, 19. Januar, gehört der Skicross-Park am Betelberg am Donnerstag und Freitag, 20./21. Januar, den Cracks. An beiden Wettkampftagen starten die Athletinnen und Athleten jeweils ab 10.50 Uhr mit der Qualifikation und ab 12.45 Uhr in die KO-Runs.

FIS- und Open-Rennen am Samstag

Am Samstag, 22. Januar, macht die europäische Elite Platz für die Fahrerinnen und Fahrer der FIS- und Open-Rennen. Im Skicrosspark, der schnell über die Liftstation Wallegg erreichbar ist, messen sich die Athletinnen und Athleten ab 10.50 Uhr in packenden Duellen Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann.

Kids-Skicross am Sonntag

Am Sonntag, 23. Januar, wird der Parcours für den Nachwuchs präpariert. Die Nachwuchstalente starten ab 11.15 Uhr in Vierer-Heats und kämpfen dabei um den Sieg der Skicross-Kids-Tour. Die Wettkämpfe an der Lenk werden anschliessend mit einem weiteren Open-Rennen abgeschlossen.

Mehr Infos: www.audiskicross.ch

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.