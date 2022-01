Sport-News heute – Skicross: Smith trotz Sturz auf Rang 3 | Snowboarder Scherrer sichert sich zweiten Platz in Laax

Eiskunstlauf: Russinnen dominieren, Paganini wird EM-Zehnte

Wohl kaum jemand hatte an der Eiskunstlauf-EM in Tallinn ernsthaft geglaubt, am Samstag eine der drei Russinnen hinter sich lassen zu können. Und so kam es denn auch: Es wurde ein weissblaurotes Podest wie schon 2020 – nur die Europameisterin war eine andere: Mit Kamila Waljewa gewann die Jüngste dieser EM überhaupt Gold – bei ihrer ersten Teilnahme und mit erst 15 Jahren. Aus heiterem Himmel triumphierte die Teenagerin aber nicht, Waljewa ist die Junioren-Weltmeisterin und hat damit grössere Ziel als einen EM-Titel. Sie siegte mit 259,06 Punkten und dem sagenhaften Vorsprung von 22 Punkten.

Nach einem Sturz wird Alexia Paganini an der EM Zehnte. Foto: AFP

Mit Alexia Paganini startete auch die EM-Vierte von 2020 – aber die US-schweizerische Doppelbürgerin vermochte nicht an diese Leistung anzuknüpfen. Als Neunte nach dem Kurzprogramm gelang ihr eine gute Kür – bis nach dem letzten Sprung. Dann stürzte sie nach einer Pirouette ärgerlich, verlor noch einen Platz und wurde mit 178,10 Punkten Zehnte. Paganini hat auch unter ihrem neuen Trainer Gheorghe Chiper nicht zur Konstanz gefunden. Die zweite Schweizerin, Yasmine Kimiko Yamada, schob sich vom 21. noch auf den 19. Platz vor.

Lambiel führt Letten zu Bronze

Bei den Männern hatte sich der Schaffhauser Lukas Britschgi (23) am Freitag in der Kür noch auf Rang 11 vorgearbeitet und damit das beste Ergebnis an einer EM erreicht. Nach seinem überraschenden 15. Platz an der WM vor einem Jahr ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Während der erst 18-jährige Russe Mark Kondratiuk Europameister wurde, hat die Bronzemedaille ihre Wurzeln sozusagen in der Schweiz. Der Lette Deniss Vasiljevs (22) gewann die erste Medaille an einem Grossanlass für sein Land – und er trainiert in Champéry VS. Vasiljevs ist seit mehreren Jahren ein Schüler von Stéphane Lambiel in dessen Skating-Schule hoch über Monthey. Neben dem Letten trainiert der zweifache Weltmeister auch japanische Läufer oder ist deren Choreograph. (mos)