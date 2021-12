Ode an den Skilift - Ski fahren, auch wenns bergauf geht

Ode an eine grosse Errungenschaft – Ski fahren, auch wenns bergauf geht An der Talstation ist der Skilift ein Ärgernis, beim Hochfahren ist er aber der beste Sitzplatz im ganzen Theater. Und manchmal ist er sogar eine Mordwaffe. Samuel Waldis

Hinter ihnen die Landschaft, vor ihnen der Skitag, der nie enden soll. Zwei Skifahrer an einem Bügellift auf der Klewenalp, aufgenommen 1998. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

Der Lift Lois heisst natürlich nicht Lift Lois. Aber weil Alois Mitteregger am Skilift arbeitet, nennen ihn alle so. Er ist eine Figur im Roman «Auferstehung der Toten» von Wolf Haas. Der Krimi spielt in Österreich, und der ganze Schlamassel beginnt an einem Skilift. Lift Lois setzt am Morgen nach der längsten Nacht des Jahres seine Anlage in Betrieb. Dann fährt ihm eine Leiche auf dem Sessel entgegen. Im Wirtshaus schildert er diesen Moment so: «Ich habe natürlich einen Schreck gekriegt und so schnell wie möglich den Lift zum Stehen gebracht. Erste Hilfe haben wir ja. Mund zu Mund. Aber was willst du da noch lange Mund zu Mund, wenn 15 Zentimeter Schnee auf der Leiche liegen.»