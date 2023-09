Ski-Drama vor Obergericht – Erneuter Freispruch für Adelbodner Pistenchef Die juristische Aufarbeitung rund um den tragischen Tod eines Mädchens auf einer Adelbodner Skipiste ist um ein Kapitel reicher. Der Pistenchef ist erneut freigesprochen worden. Roger Probst

Das Obergericht sieht beim Pistenchef keine Schuld am Tod des Mädchens. Foto: Adrian Moser

Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Kanton Schwyz ist mit ihrer Skiklasse auf einer Piste in Adelboden unterwegs. Wie die Tage zuvor auch. Sie ist eine gute Skifahrerin. Auf einer Abfahrt vom Luegli ins Geils biegt das Mädchen von der Piste in ein Nebenweglein ab. Dort stürzt es – und landet kopfvoran in einem Graben. Das Mädchen ertrinkt.