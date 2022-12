Förderung der Zweisprachigkeit – Sitzungen des Nidauer Stadtrats nächstes Jahr auf französisch Der Nidauer Stadtrat wird zum ersten Mal auf französisch geleitet. Beschlüsse werden weiterhin auf deutsch verfasst.

Pauline Pauli (PRR) wird als Stadtratspräsidentin die Debatten des Nidauer Parlaments auf französisch leiten. zvg

Die Sitzungen des Nidauer Stadtparlaments werden nächstes Jahr auf französisch geleitet. Die künftige Präsidentin des Stadtrats, Pauline Pauli (PRR), spricht muttersprachlich Französisch und will die Zweisprachigkeit in ihrer Gemeinde fördern.

Für die offiziell deutschsprachige Gemeinde sei das eine Premiere, teilte das Forum für die Zweisprachigkeit am Dienstag mit. Aufgrund des Territorialitätsprinzips der Sprachen werden die Beschlüsse des Stadtrats weiterhin auf deutsch verfasst. Die Geschäftsordnung sieht aber vor, dass die Debatten auf französisch geführt werden können, die gewählte Stadtratspräsidentin Pauline Pauli wird davon Gebrauch machen.

In Nidau ist knapp ein Viertel der Bevölkerung französischsprachig, während nur 2 von 30 Abgeordnete im Stadtparlament Französisch sprechen. «In meinem Jahr als Stadtratspräsidentin will ich die gelebte Zweisprachigkeit in meiner Stadt fördern», sagte Pauline Pauli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sie hoffe so die Sprachminderheit zu motivieren, sich politisch zu engagieren. Pauline Pauli, die auch bernische Grossrätin ist, wird ihre erste Nidauer Parlamentssitzung am 16. März 2023 auf französisch präsidieren.

SDA/ske

