Zu Gast am Kemmeriboden-Schwinget – Sitzplatz mit Naturanschluss Wenn die Schwinger zuoberst im Emmental zusammengreifen, sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf keiner herkömmlichen Tribüne. Sie nehmen mitten in der Natur Platz. Cornelia Leuenberger

Albrecht Siegenthaler ist seit 38 Jahren im OK des Kemmeriboden-Schwinget. Natürlich hat er auch an der Tribüne mitgearbeitet. Foto: Beat Mathys

Normalerweise hätte Albrecht Siegenthaler in diesen Tagen viel zu tun. Denn er wäre als OK-Präsident unterwegs, um zusammen mit seinem Team den Kemmeriboden-Schwinget zu organisieren, der immer am ersten Sonntag im September über die Bühne geht. Aber eben. Corona lässt auch die starken Männer im Sägemehl nicht ungeschoren davonkommen. Und so fällt der Traditionsanlass heuer aus. Er macht Platz für einen grösseren Event, das Emmentalische Schwingfest, das eigentlich schon im Mai in Eggiwil hätte stattfinden sollen.

«Es ist schade, dass der Kemmeriboden-Schwinget auch in diesem Jahr nicht ist», sagt Albrecht Siegenthaler. Denn schon 2020 machte den Mitgliedern des Schwingklubs Siehen die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Anderseits ist für Siegenthaler selbstverständlich, dass das «Emmentalische» Vorrang hat – vor allem, weil der Schwingklub Siehen Trägerverein des Anlasses ist.