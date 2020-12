Herr Bertschinger, was bedeutet das Ende von SIP für Tokjo, die Kinder- und Jugendfachstelle Region Langenthal?

Das sind wir noch am Herausfinden. Im öffentlichen Raum bedeutet es unsererseits ein Umdenken vom Gesamtkonzept SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) hin zu einer aufsuchenden Jugendarbeit. Gewisse Leute und Gruppierungen könnten durch die Maschen fallen, weil die Zuständigkeit nicht mehr gegeben ist. Operativ sowie fürs SIP-Team von Tokjo und dessen Personalbestand hat es keine relevanten Auswirkungen. Dies vor allem dank des Auftrages der Stadt Olten, dort ab 2021 SIP anzubieten. Ohne den Auftrag in Olten hätten wir den Fachbereich SIP per 31. Dezember auflösen müssen und hätten die Leistungen künftig nicht mehr bieten können.