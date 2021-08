Der Podcast zum Schweizer Fussball – «Sion hatte höchstens Promotion-League-Niveau» Wann wechselt Christian Constantin bei Sion den Trainer? Was ist beim FCZ mit Assan Ceesay passiert? Und wie geht es weiter mit der Suche nach dem neuen Nationaltrainer? Antworten in unserem Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit». Thomas Schifferle

Der FC Basel hat mit dem 6:1 gegen Sion in der 2. Runde der Super League schon sein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Nur, wie gut war der FCB und wie schlecht Sion? Der FCB habe das wirklich gut gemacht, sagt Tilman Pauls, er sei deutlich verändert zur letzten Saison mit Ciriaco Sforza.

Aus Bern, wo der Serienmeister YB daheim ist, meldet Dominic Wuillemin, man dürfe das Resultat nicht überbewerten: «Sion hatte höchstens Promotion-League-Niveau.» Wobei er damit keinen Club aus der dritthöchsten Liga beleidigen will.

Samuel Burgener, unser Walliser in der Runde, findet den Hinweis auf die Promotion League nicht falsch. «In allem Ernst», sagt er, «der allergrösste Vorteil des Nichtabstieges ist, dass sie uns nicht gleich ganz durchreichen.» Ebenso ernst ist die Frage, wie lange Präsident Christian Constantin noch an Marco Walker als Trainer festhält. Dominic vermutet schon einmal, es sei nur noch eine Frage von Stunden und Tagen. Worauf Samuel anmerkt: Es sei doch egal, wer da gerade Trainer sei, Sion sei ein Konstrukt von Fehlern und Fehleinschätzungen.

