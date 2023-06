Schlosskeller Interlaken – Singender Mond unter Schlosskeller-Sternen Mit dem Gitarrentrio Tres Pesetas ging das Kleintheater Schlosskeller in Interlaken auf eine Reise Richtung Süden – und in die Sommerpause. Anne-Marie Günter

Für die Band Tres Pesetas beleuchteten die Scheinwerfer im Sternengewölbe des Schlosskellers Interlaken zum letzten Mal vor der Sommerpause 2023 die Bühne. Foto: Anne-Marie Günter

Damals in Spanien hätte man sich mit drei Peseten nichts kaufen können. So wenig wert waren sie. Seit Jahren aber gibt es auf dem Bödeli für Freunde von Latino-Musik mit einem Touch Swissness wertvolle Tres Pesetas: Beat Ritschard, Roman Arthur Wiedemar und Andy Maurer, drei Gitarreros, die in Latino-Rhythmen, Tango Argentino, Rumba und Reggae von Sonne und Sehnsucht spielen und selten auch singen. Ritschard macht das auf Berndeutsch, es geht um die Aare und das nicht immer leichte Leben, Wiedemar singt auf Spanisch von der Mama Africa und beide von «Sodade», dem Gefühl, das die kapverdische Sängerin Cesária Évora weltberühmt gemacht hat.