Schlagerette – Sing en hei Die Schweiz steht im EM-Achtelfinal: ja, mhm, sehr schön. Aber hat eigentlich schon mal irgendein Schweizer Fussballer einen Schlagersong gesungen – abgesehen von Baschi? Miriam Lenz

Fussball und Schlager vereint? Da gibt es in der Schweiz eigentlich nur den Basler Sänger Baschi. Ganz anders in Deutschland. Foto: Karin Oliver

Lustig, googelt man «Fussballer Schweiz Schlagersänger» erscheint als Erstes ein Steckbrief des Basler Sängers Baschi. Ist ja auch kein Wunder: Offenbar stand noch kein Schweizer Profikicker je mit einem Bein auf der Schlagerbühne (korrigieren Sie mich, wenn ich falschliege).

Im Gegensatz zu Deutschland. Da scheinen singende Fussballer ein paar Jahrzehnte lang so richtig im Trend gelegen zu haben. Franz Beckenbauer beispielsweise veröffentlichte 1966 die Lieder «Du allein» und «Gute Freunde kann niemand trennen». Zu letzterem gibt es ein grandios ungeselliges Video: Eine Fussballmannschaft, darunter «Der Kaiser», sitzt regungslos um einen mit Kaffeetassen übersäten Tisch und brümmelt schüchtern den Songtext mit, während Beau Beckenbauer beim Klatsch-Intermezzo gehörig danebenhaut. Dagegen strotzt sein Liebeslied geradezu vor Geschmeidigkeit und Emotionen.

1974 gaben die musikalischen Fussballerzwillinge Erwin und Helmut Kremers (sie spielten in den 70er-Jahren dreimal zusammen in der deutschen Nationalelf) «Das Mädchen meiner Träume» heraus. Auch so eine Schmachtnummer. 1979 führte Kevin Keegan, seinerzeit britischer Fussballer, die Tradition der schlageresken Liebeserklärungen mit «Head over Heels in Love», weissen Schlaghosen und einem verkrampft-süssen Lächeln fort. Bei dem Youtube-Video dazu fällt dann auch endgültig auf, dass Fussballern Inbrunst und Rhythmusgefühl wohl auf dem Rasen, nicht aber auf der Showbühne innewohnen.

Aber ihre Lieder machen trotzdem Freude. Und wenn ich schon dabei bin, empfehle ich gerne noch drei zeitlose Uptempo-Klassiker für die EM-Party: «Bin i Radi – bin i König» des früheren jugoslawischen Torwarts Petar Radenkovic (1969), «44 Beine» des deutschen Ex-Goalies Norbert Nigbur (1979) und «Mama Calypso» des früheren deutschen Kickers Jimmy Hartwig (1980).

Zurück zu Baschi: Google hat schon recht, er ist der einzige Schweizer (Hobby-)Fussballer, der einen Schlager veröffentlichte. «Bring en hei», Nati, und dann wird gesungen.

Wer sind die Schlageretten? Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Die EM interessiert sie mässig, Baschi dafür umso mehr (mehr dazu hier). Allerdings beschäftigen sie sich immer wieder mal mit Sportlern, am liebsten mit ehemaligen Skifahrern oder einem bestimmten Radprofi, der Beatrice Egli mag (lesen Sie hier mehr dazu).

