Berner Kulturleben – Sind wir alle faul geworden? Trotz offenen Kulturhäusern verhält sich das Publikum noch immer zögerlich. Woran liegts? Lena Rittmeyer

Voller als damals im Juni 2020 sind die Konzert- und Theatersäle heute schon – und doch zögern viele Leute. Foto: Keystone

Es läuft wieder was in Bern, und das schon seit längerem: Die Theater feiern Premieren und holen ausgefallene Vorstellungen nach, das Nachtleben hat wieder Fahrt aufgenommen, das Kinoprogramm präsentiert sich vielfältig, und auch einige Konzerte finden statt. Ganz wie vor der Pandemie fühlt sich das kulturelle Leben zwar noch nicht an, gelten doch weiterhin Masken- und Zertifikatspflicht. Ansonsten könnte man eigentlich wieder den Normalbetrieb ausrufen.