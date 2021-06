Pro und Kontra – Sind Sprachnachrichten cool? Die einen kommunizieren nur noch mit Whatsapp-Audiobotschaften – die anderen ärgern sich über inhaltsleeres Geschwätz. Wer hat recht? Meinung Philippe Zweifel , Aleksandra Hiltmann

Sich kurz fassen! Das ist das Geheimnis erfolgreicher Sprachnachrichten. Foto: Alexander Shcherbak (Getty Images)

Ja Philippe Zweifel, Co-Ressortleiter Leben

Ich gebe den ganzen Tag Sätze in irgendwelche Bildschirme ein. Immer öfter macht mich das SMS-Verfassen/Vertippen/Korrigieren deshalb stiggelisinnig. Lieber Knopf drücken, reden – gut ist. Sowieso: Auf geschriebenen Textnachrichten zu bestehen, hat was Elitäres. Den meisten fällt Sprechen leichter als Schreiben, das sollte man respektieren. Ausserdem berücksichtigt verbale Kommunikation den Tonfall. Emotionen werden so authentischer vermittelt, was Missverständnissen vorbeugt. Auch muss man sich dabei nicht das Gehirn über die Wahl eines besonders originellen Emojis zermartern. Und haben Sie schon mal auf dem Velo eine Nachricht getippt? Eben.