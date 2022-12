Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Sind Sie sprachlich «up to date»? Zum Jahresende stellt unser Quiz angesagte Begriffe und Formulierungen auf unterschiedliche Weisen ins Rampenlicht. Viel Erfolg! Alexandra Kedves

In der letzten Folge unseres Sprachquiz im Jahr 2022 werfen wir einen Blick auf Wörter und Phrasen, die in den letzten 12 Monaten in den Fokus gerieten oder sich unauffällig in den Alltag einschlichen. Es ist keine Überraschung, dass da einige denglische Begriffe dabei sind, denn mit den Themen aus Übersee schwemmt es auch das Vokabular in unseren Sprachgebrauch. Manchmal führt dies zu sogenannten Pseudoanglizismen wie dem – bei uns längst etablierten – Wort «Castingshow». Heutzutage kommts freilich eher zu direkten Übernahmen; so wurde in Deutschland 2022 «smash» Jugendwort des Jahres.

Es haben aber auch deutsche Wendungen letzthin Karriere gemacht – von Wendungen wie «auf Augenhöhe» über Schönfärbereien wie «Herausforderung» oder vorsichtige Begriffe wie «verhaltenskreativ» bis hin zu Schlagwörtern, die temporär durch die Medien geistern. 2021 zum Beispiel wurde «Impfdurchbruch» Wort des Jahres in der Deutschschweiz. Sind Sie auf dem Quivive? Viel Spass beim Quiz!

