Gastrokritik Victoria Meiringen – Sind Sie ein Gourmet oder ein Gourmand? Das Victoria in Meiringen wagt den Spagat zwischen schnörkelloser und schnörkeliger Küche. Die Einkehrerinnen können nach dem Besuch nur bei Details schnöden. Claudia Salzmann

Den Namen Victoria trugen früher elegante Hotels: Im Bild das Gourmet-Restaurant im Victoria in Meiringen. Fotos: Claudia Salzmann

Die Gesellschaft lässt sich beim Essen wie folgt kategorisieren: Ein Gourmet ist ein Genussmensch mit Raffinesse. Ein Gourmand ist ein Mensch, der gern und viel ist. Die Einkehrerin ist eine bekennende Gourmet, die Cordons bleus fürchtet, Pommes umschifft, Rösti nur am Gurtenfestival und Wurst lediglich im Wankdorf isst. Das letzte Mal war sie vor 16 Jahren im McDonald’s, dafür sitzt sie am liebsten jede Woche im Punktelokal. Diese Haltung ist etwas borniert und für Beteiligte teuer.

In Meiringen im Victoria sind beide Gattungen Esser willkommen. Gefunden haben wir das Viersternhotel im französischen Gastroführer «Guide Michelin». Er vergibt Sterne an Restaurants, weshalb ein Besuch ordentlich ins Geld geht. Der Guide vergibt aber auch den BIP Gourmand: Diese Auszeichnung bedeutet, dass Essen mit hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen zu haben ist.

Mit einem solchen BIP Gourmand ist das Victoria in Meiringen ausgezeichnet. Im Bistro gibt es Gerichte, die in komplexerer Form auch im Spitzenrestaurant angeboten werden. Unterschied: Preis, Anzahl Komponenten und Zubereitungsarten. Doch auch bodenständig geht es im Victoria: Der Gast kann sich quer durchs Haslital essen, mit Plättli oder Rösti oder einer Wurst namens «Gumpesel». Nebst gutbürgerlich geht es aber auch elegant: zum Beispiel mit dem Gericht «Cadillac», für 85 Franken werden Hummer, Rindsfilet, Entenleber und Steinbutt serviert. Für 98 Franken gibt es ein Degustationsmenü in fünf Akten.

Der Küchenchef Simon Anderegg hat in Bern und Amerika gekocht und ist weit in der Welt herumgekommen. Das merkt man der Speisekarte an: Wir starten mit einer Gazpacho mit Sorbet und einem Mais-Taco (19 Fr.). Zwiebeln sind in der spanischen Kaltschale präsent, aber mit den Zwiebelsprossen dann zu sehr. Die Kombination mit dem Taco mit reifen Tomaten, einem Hauch Koriander und Avocado ist gewagt. Und gelungen.

Zur Gazpacho wird nicht etwa ein Hackbällchen, sondern ein Gazpacho-Sorbet serviert. Plus ein Mais-Taco.

Die zweite Vorspeise heisst «Taste of Asia» (29 Fr.): eine Frühlingsrolle im Brickteig mit Sojasauce und Pak-Choi-Herz, ein Samosa (indische Teigtasche) mit süsser Chilisauce und Zucchettistreifen, eine vietnamesische Sommerrolle mit Gemüsefüllung an einer Chilisauce. Dazu ein Kokos-Zitronengras-Süppchen, dem das Passieren durch ein Sieb gutgetan hätte, weil die Zitronengras- und Ingwerreste das Essvergnügen stören. Aber insgesamt eine schöne Reise in die östliche Himmelsrichtung.

Manchmal drückt die Gourmet bei Frittiertem ein Auge zu: Samosa und Frühlingsrolle.

In schwarzen Tellern wird wiederum der Hauptgang serviert: hausgemachte Tagliatelle, dazu Jakobsmuscheln, die die Bratpfanne nur Sekunden berührt haben. Rohschinken, Pimientos del Padron, Kochbananen-Chips sind ebenfalls auf dem Teller. Übrig lassen wir die Deko in Form von Zwiebel- und Randen-Sprossen.

Frische Pasta, frische Jakobsmuscheln, etwas angetrockneter Rohschinken: Ein wahres Essvergnügen.

Wir sitzen ganz allein auf der Terrasse, die einheimischen Gäste scheinen spät Mittagspause zu machen. Wohl um dem just auf 12 Uhr einsetzenden Regen auszuweichen. Die Terrasse wird vom Chef eine Stunde später höchstpersönlich hergerichtet. Unter der alten Platane trinkt eine muntere Gruppe Wein, ältere Herren bestellen mit den Worten «epis Scheens» Eglifilet im Bierteig (29 Fr.), zwei Freundinnen verspeisen den Victoria-Salat mit gerösteten Pilzen und Speckstreifen (18 Fr.).

Wir bestellen zum Abschluss «mmh… kes Dessert» und bekommen ein Trio mit Crema Catalana, Mini-Meringue und Eis-Café. Klein und fein, wie es sich für eine Gourmet gehört.

Die Dessert-Überraschung ist nach französischem Vorbild des «Café Gourmand», bei dem Kaffee und kleine Desserts aufgetischt werden.

Die Quittung Infos einblenden Auf dem Teller: Für Bistrobesucher traditionelle Gerichte. Für anspruchsvollere Geniesser gibts Spitzengerichte. Abgerechnet: Die Preise sind fair. Das kontrolliert jährlich der «Guide Michelin» mit dem Taschenrechner. Aufgefallen: Zum Restaurant gehört ein Viersternhotel, das Franziska und Simon Anderegg in der dritten Generation und im 25. Jahr führen. Abgefallen: Die «cheibe» Zwiebelsprossen scheinen vielerorts Mode zu sein. Wir plädieren fürs Weglassen.

