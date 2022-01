Verschwörung in Orange – Sind sie die Schergen Bersets? Der Kolumnist wundert sich darüber, dass eine Verschwörung noch gar nicht die Runde gemacht hat, die nun wirklich auf der Hand liegt. Michael Feller

Empfangen hier die orangen Elektropedaleure Anweisungen von ganz oben? Foto: mfe

Sie haben sich sicher auch schon gewundert, was da alles erzählt wird in diesen pandemischen Zeiten. Eine «Neue Weltordnung» beginne «am 15. Mai 2020» (Vegankoch Attila Hildmann). «Letzte Warnung: Im September sind fast alle Geimpften tot» (Schlagersänger Michael Wendler, auf Telegram im August 2021). «Ich bin wie Biogemüse: 100 Prozent ungespritzt» (ein Single in der Telegram-Gruppe «Ungeimpfte Singles Schweiz»).

Im Geraune und Getwittere und in den handfesten Verschwörungserzählungen wird allerlei in Zusammenhang gebracht, was nichts miteinander zu tun hat. Gleichzeitig wird das Offensichtliche auch mal sträflich übersehen.